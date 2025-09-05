ciel clair14°
International
maladie

Le mpox n'est plus une «urgence sanitaire mondiale»

Cette maladie inquiétante n'est plus une «urgence sanitaire mondiale»

Un jeune homme nigérian en plein vaccin contre la variole du singe à Igabi, Kaduna, Nigeria, en août 2025. REUTERS/Nuhu Gwamna REFILE - CORRECTING NAME FROM &quot;MONKEYPOX&quot; TO &quot;MPOX&quot;.
Un jeune homme nigérian en plein vaccin contre la variole du singe à Igabi, Kaduna, Nigeria.Image: REUTERS
L’OMS a levé vendredi l’état d’urgence sanitaire mondiale lié au mpox, ex-variole du singe, en raison d’une baisse durable des cas et de la mortalité. L’organisation appelle toutefois à rester vigilants, la maladie demeurant une préoccupation majeure, notamment en Afrique.
05.09.2025, 16:3505.09.2025, 16:35
Plus de «International»

Le mpox (anciennement variole du singe) ne constitue plus une urgence sanitaire de portée internationale. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyseus a annoncé vendredi cette décision.

«Cela ne signifie pas que la menace est terminée»
Tedros Adhanom Ghebreyseus, ce vendredi devant la presse

Il a accepté la recommandation lancée jeudi par le comité d'urgence sur cette pathologie, un an après la déclaration de ce statut pour le mpox.

Première détection du nouveau variant de mpox en Suisse

Cette décision s'explique notamment par la diminution du nombre de cas. Celle-ci a été «durable» sur le continent africain, a précisé le président du comité, Dimie Ogoina.

Les capacités de tests ont augmenté et le taux de mortalité a aussi diminué de 3,5 à environ 1%. En revanche, quelques inquiétudes subsistent, notamment la mortalité des personnes atteintes du VIH à mpox.

Variole du singe: «Une horreur. Mon corps bougeait tout seul»

Le comité a demandé à Tedros Adhanom Ghebreyseus de basculer sur une approche collaborative à plus long terme face à cette pathologie. «Mpox reste une inquiétude de santé publique, surtout en Afrique», dit Dimie Ogoina. (sda/ats)

