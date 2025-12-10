brouillard
200 enfants conçus avec un donneur danois porteur d'un risque

Le sperme d'un donneur danois porteur sain d'une mutation génétique augmentant le risque de cancer a été utilisé dans la conception de près de 200 enfants à travers le monde, a révélé mercredi une enquête de la télévision publique danoise DR.
10.12.2025, 18:5310.12.2025, 18:53

«Au moins 197 enfants sont nés grâce au sperme d'un donneur anonyme danois portant l'alias Kjeld, avant que la banque de sperme ne découvre une grave anomalie génétique», écrit DR qui a réalisé cette enquête avec 13 autres chaînes publiques de télévision européennes.

La banque danoise de sperme European Sperm Bank (EBS), l'une des plus importantes au monde, est avertie en avril 2020 qu'un enfant issu d'un don et atteint d'un cancer présente une mutation génétique, ajoute la chaîne publique.

Un échantillon du sperme du donneur est alors testé mais le dépistage ne révèle pas cette mutation rare du gène incriminé, TP53. Les ventes de ce sperme, mises en pause lors des tests, reprennent.

Il voulait répandre son «sperme blanc» et aurait plus de 500 enfants

Trois ans plus tard, la banque de sperme est à nouveau informée qu'au moins un enfant né d'un don présente la mutation et est atteint de cancer. Elle teste alors plusieurs échantillons de sperme, lesquels montrent que le donneur est un porteur sain. Son sperme est bloqué fin octobre 2023. Entre 2006 et 2022, ce sperme a été vendu à 67 cliniques réparties dans 14 pays, selon DR.

Interrogée par l'AFP, l'agence danoise pour la sécurité des patients, a indiqué que 99 enfants étaient nés du sperme de ce donneur après un traitement dans une clinique danoise.

«Sur la base de notre enquête auprès de toutes les cliniques de fertilité au Danemark qui, selon l'ESB, ont utilisé le sperme du donneur en question, (...) 49 enfants (sont) nés de femmes résidant au Danemark et 50 enfants nés de femmes résidant hors du Danemark.»
L'agence

Mutation «rare»

«La mutation spécifique est une altération rare et auparavant jamais décrite de TP53, qui n'est présente que dans une petite fraction des spermatozoïdes du donneur et non dans le reste de son organisme, le donneur lui-même n'étant pas atteint», a précisé dans un communiqué European Sperm Bank.

Elle ne pouvait être détectée par un dépistage génétique préalable et tous les enfants conçus par ce don ne présentent pas la mutation, a insisté l'entreprise, qui se prévaut d'avoir participé à la naissance de plus de 70'000 enfants dans le monde depuis plus de 20 ans.

De nombreux pays européens ont des réglementations nationales limitant le nombre de descendants par donneur, 12 au Danemark et 10 en France, mais il n'existe aucune réglementation internationale pour encadrer le nombre d'enfants dont un donneur peut être le géniteur au-delà des frontières.

Fin 2022, l'European Sperm Bank a fixé un maximum de 75 familles par donneur. (sda/ats/afp)

