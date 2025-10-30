Ouragan Melissa: avec les Jamaïcains qui n'ont «nulle part où dormir»

en partie ensoleillé14°
Jamaïque

Ouragan Melissa: ces Jamaïcains n'ont «nulle part où dormir»

epa12491567 A woman looks at a house damaged by Hurricane Melissa in Saint Ann Parish in Middlesex County, Jamaica, 29 October 2025. Jamaica&#039;s Minister of Local Government and Community Developme ...
L'ouragan a également causé d'importants dégâts aux infrastructures jamaïcaines. Ici à St. Ann.Keystone

Mercredi, la tempête Melissa s'est abattue sur la Jamaïque, déchaînant des vents violents et déversant des pluies torrentielles. Depuis, les habitants se retrouvent face aux destructions. Reportage à St. Ann.
30.10.2025, 15:0830.10.2025, 15:08
Andre Rich, Jamaïque/afp

Dans la paroisse de St. Ann, sur la côte nord de la Jamaïque, presque tous les habitants sont privés d'électricité et beaucoup se sont réveillés sans toit, après que l'ouragan Melissa a balayé le pays, abattant tout sur son passage.« Je n'ai nulle part où dormir... Je vais devoir contacter les autorités", explique Kayan Davis, dans la communauté de Priory. Son toit s'est envolé dans la nuit, la laissant à la rue avec ses trois enfants.

Son voisin George «Larry» Brown, pêcheur, a lui aussi perdu son toit, lorsque la pluie et les rafales de vent se sont intensifiées vers 17 heures (23h en Suisse) mardi. «J'ai juste entendu un bruit, et il a commencé à s'arracher», se souvient Brown, 68 ans. Melissa est la pire tempête qu'il ait jamais connue, estime-t-il.

epa12491575 Damage caused by Hurricane Melissa in Saint Ann Parish in Middlesex County, Jamaica, 29 October 2025. Jamaica&#039;s Minister of Local Government and Community Development, Desmond McKenzi ...
La tempête Melissa a ravagé St. AnnKeystone

L'ouragan s'est abattu sur la Jamaïque alors qu'il atteignait le niveau d'intensité maximal, déchaînant des vents qui ont atteint 295 km/h et déversant des pluies torrentielles. «Gilbert n'est rien à côté de ça», affirme George «Larry» Brown, mentionnant l'ouragan de 1988 que de nombreux Jamaïcains considèrent comme la référence en matière de destructions.

Importants dégâts aux infrastructures

En réalité, Melissa a égalé le record de 1935 de la tempête la plus intense jamais enregistrée au moment de toucher terre, selon une analyse des données météorologiques réalisée par l'AFP. A l'époque, l'ouragan du Labor Day avait dévasté les keys de Floride.

Marvin Thomas, un autre résident de Priory, s'est réfugié chez des amis lorsqu'un arbre est tombé sur sa maison. «L'arbre est tombé...Et le toit à commencé à se disloquer». Cet agent d'entretien cherche désormais à rassembler de l'argent pour pouvoir reconstruire sa vie.

epa12491569 Community members and municipal services cut and collect fallen trees due to Hurricane Melissa in Saint Ann Parish in Middlesex County, Jamaica, 29 October 2025. Jamaica&#039;s Minister of ...
La communauté de St. Ann répare les dégâts.Keystone

«Le niveau de l'eau a beaucoup monté, puis a commencé à emporter la membrane de mon toit et a aussi endommagé ma clôture», décrit Sandra Scott, responsable de sécurité dans la paroisse voisine de Trelawny. "Nous avons dû utiliser des sacs de sable et des bâches pour empêcher l'eau d'entrer", explique-t-elle.

Méfiez-vous de ces vidéos sur la tempête Melissa

L'ouragan a également causé d'importants dégâts aux infrastructures, comme le lycée William Knibb à Trelawny, où a étudié le sprinter olympique Usain Bolt, selon la police locale. Des équipes de police ont dégagé des routes bloquées dans toute la paroisse, à l'aide de machettes et de tronçonneuses.

«Nous avons remarqué que plusieurs arbres avaient été déplacés jusque sur la route principale et nous voulions nous assurer que celle-ci reste dégagée afin que l'aide et l'approvisionnement puissent arriver», a déclaré la cheffe de police de la paroisse, Velonique Campbell.

Changement climatique

Au sud de St. Ann, dans la ville de Bog Walk, Maureen Samuels soupire de soulagement. Propriétaire d'un bar, elle constate qu'un grand arbre est tombé à quelques centimètres seulement de son établissement. «Je suis venue ici ce matin et j'ai vu ce qui s'était passé. Dieu merci, le bar n'a pas été endommagé», estime-t-elle.

D'autres n'ont pas eu cette chance, ajoute Samuels, soulignant que la rivière de Rio Cobre, située à proximité, a débordé et endommagé certaines propriétés. La ferme porcine d'un de ses amis a été impactée.

«Nous avons été gravement touchés»
Maureen Samuels

Une tempête aussi dévastatrice que Melissa a été rendue quatre fois plus probable en raison du changement climatique causé par l'activité humaine, selon une étude publiée mercredi.

