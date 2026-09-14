La chaleur contraint les producteurs de champagne à adapteur leurs règles. Image: montage watson

Le champagne change une règle historique cette année

Les vendanges de cette année réservent une particularité aux producteurs de champagne. Le prestigieux breuvage affiche un degré d’alcool plus élevé.

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L’été caniculaire de 2026 a créé une situation inédite dans la région française de Champagne. Pour la première fois dans l’histoire de la filière, les producteurs sont autorisés à dépasser la limite jusqu’ici fixée à 13% d’alcool pour leurs vins effervescents et à aller jusqu’à 15%, rapporte la BBC.

La chaleur extrême et la sécheresse persistante de cet été ont donné des raisins exceptionnellement riches en sucre. Comme les levures transforment le sucre en alcool pendant la fermentation, cette forte teneur en sucre a entraîné une hausse du degré d’alcool dans le produit final.

Selon une porte-parole de l’interprofession Comité Champagne, cette dérogation reste toutefois très limitée: seuls quelques vins ont légèrement dépassé le seuil de 13% cette année, pour atteindre environ 13,1 ou 13,2%. L'association explique:

«Il a donc été décidé de relever exceptionnellement et temporairement la limite réglementaire à 15%, uniquement pour cette année.» Le Comité Champagne à la BBC

La chaleur va-t-elle bientôt devenir la norme?

La chaleur de cette année a également avancé le début des vendanges, qui ont été «les plus précoces jamais enregistrées en Champagne», selon l’interprofession. Le millésime 2026 a été particulièrement inhabituel: des gelées tardives ont frappé au printemps, les vignes ont fleuri tôt et les raisins ont dû affronter cinq vagues de chaleur.

Maxime Toubart, coprésident du Comité Champagne, craint que ces vendanges inhabituelles «deviennent probablement la norme d’ici dix à quinze ans». Stéphane Vignon, producteur à Verzenay, s’est montré encore plus direct dans le journal The Times:

«Le climat méditerranéen remonte vers le nord. C’est la première année d’un nouveau cycle. Ce ne sera probablement pas comme ça tous les ans, mais cela se reproduira.»

Les consommateurs devront encore patienter avant de pouvoir goûter le millésime 2026: le champagne doit vieillir au moins quinze mois, si bien que les bouteilles ne devraient pas être commercialisées avant 2028.

La France compte cette année parmi les pays européens les plus durement touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Le pays a connu des incendies de forêt dévastateurs et une sécheresse prolongée. Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, l’Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui en fait le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. (wan/trad. hun)