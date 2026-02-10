Prosuisseco, le vin valaisan qui affronte le Prosecco. Image: montage watson

Prosecco veut faire interdire ce vin valaisan

Condamnée à retirer son vin Prosuisseco, une cave de Sion poursuit néanmoins la bataille judiciaire devant le Tribunal fédéral pour défendre son appellation.

Le géant italien du vin mousseux Prosecco est engagé dans un bras de fer judiciaire avec une cave valaisanne. En cause: l’appellation «Prosuisseco», utilisée par la société sédunoise Bétrisey et Albrecht pour l’un de ses vins mousseux. Selon Le Matin Dimanche, le conflit dure depuis 2020 et doit désormais être tranché par le Tribunal fédéral.

Le conflit porte sur la proximité phonétique et visuelle entre «Prosuisseco» et «Prosecco», une appellation protégée au niveau international. A la fin de l’année dernière, le Tribunal administratif fédéral a donné raison au camp italien. Les juges ont estimé que l’ajout du mot «Suisse» au cœur du nom pouvait induire les consommateurs en erreur, laissant penser à un lien avec le célèbre vin mousseux transalpin. La question d’une concurrence déloyale a également été soulevée.

La cave valaisanne a été condamnée par la justice suisse à payer 4500 francs de frais et à retirer son produit du marché. La cave sédunoise a toutefois décidé de poursuivre le combat judiciaire. Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral, ce qui permet, pour l’heure, la poursuite de la commercialisation du Prosuisseco. Pour la petite histoire, ce vin mousseux est élaboré à partir d’un assemblage de chasselas, de sylvaner et de pinot noir.

L’issue de la procédure dira si la cave valaisanne pourra continuer à utiliser cette appellation ou si elle devra renoncer à un nom devenu central dans ce conflit opposant un acteur local à l’un des symboles du vin italien. (jah)