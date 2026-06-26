Ce défaut rend les climatiseurs monoblocs beaucoup moins efficaces. Image: montage watson

Ce type de climatiseur très populaire est loin d'être le plus efficace

Très vendus pendant la canicule, les climatiseurs monoblocs promettent beaucoup mais déçoivent souvent. On vous explique pourquoi leur efficacité reste limitée.

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Alors que la chaleur s'installe et que même les logements correctement isolés peinent parfois à rester frais, les ventes de climatiseurs explosent. En ligne, on trouve des appareils à quelques centaines de francs. La commande est simple, l'installation encore plus: il suffit de faire passer un tuyau par une fenêtre et l'appareil souffle immédiatement de l'air frais.

Un soulagement, mais qui ne dure pas. Après les premières bouffées d'air froid, la déception arrive rapidement: la température de la pièce baisse peu, voire pas du tout.



Au cœur de toute climatisation se trouve un compresseur. Celui-ci comprime un fluide frigorigène, généralement du R32 (difluorométhane) ou du R290 (propane). Lorsqu'il est comprimé, ce gaz chauffe et dégage de la chaleur. Une fois refroidi à température ambiante, il peut à nouveau se détendre. Cette détente provoque alors un refroidissement brutal qui absorbe la chaleur présente dans l'environnement.

Un climatiseur monobloc. Image: Shutterstock

D'un point de vue physique, il s'agit d'un jeu à somme nulle. Pour refroidir efficacement une pièce, la chaleur produite lors de la compression doit impérativement être évacuée vers l'extérieur. Et c'est précisément là que réside le principal défaut des climatiseurs monoblocs.



Comme leur nom l'indique, les appareils monoblocs regroupent tous les composants dans un seul boîtier. La chaleur est donc produite directement dans la pièce avant d'être rejetée à l'extérieur via un gros tuyau. Ce processus crée une dépression dans la pièce: l'air expulsé doit être remplacé par de l'air provenant d'ailleurs.

Or cet air de remplacement ne vient généralement pas du pôle Nord. Il provient de l'extérieur ou d'une autre pièce du logement, où il fait souvent tout aussi chaud. Résultat: une partie de la chaleur évacuée revient immédiatement dans le logement.



Les défenseurs des climatiseurs monoblocs mettent souvent en avant les kits d'étanchéité livrés avec l'appareil et destinés à limiter l'entrée d'air chaud par la fenêtre ouverte. Ces dispositifs réduisent effectivement les infiltrations directes, mais ils ne résolvent pas le problème fondamental de la dépression.

Dans une pièce parfaitement étanche qui continue à évacuer de l'air vers l'extérieur, un vide finit par se créer – une situation nettement plus dangereuse pour l'organisme humain qu'une simple canicule.

Le climatiseur split

Les climatiseurs split contournent intelligemment ce problème. Comme leur nom l'indique, ils sont composés de deux unités distinctes. Une appellation «duobloc» aurait sans doute été moins alléchante sur le plan marketing.



Dans ce système, le gaz chaud est envoyé vers une unité extérieure par un fin conduit. C'est à l'extérieur que la chaleur est rejetée dans l'environnement. Le fluide refroidi retourne ensuite vers l'unité intérieure, où il se détend et produit le froid recherché.

Aucun échange d'air n'a lieu entre l'intérieur et l'extérieur. La température de la pièce peut donc diminuer progressivement, ce qui correspond exactement à ce que l'on attend d'une climatisation.

Un climateurs split. Image: DR

L'installation d'un climatiseur split mobile est un peu plus compliquée. Les personnes disposant d'un balcon ou d'un large rebord de fenêtre sont avantagées, car elles peuvent facilement y placer l'unité extérieure. Le prix d'achat est également plus élevé. Mais contrairement à de nombreux monoblocs, ces appareils accomplissent réellement la tâche pour laquelle ils ont été achetés.

Pour les locataires, percer un mur extérieur afin d'installer une climatisation fixe est rarement envisageable. Une autorisation est par ailleurs nécessaire. Pourtant, les systèmes fixes restent la solution la plus performante. Le compresseur se trouve entièrement dans l'unité extérieure. Seul le fluide frigorigène circule vers l'intérieur pour produire du froid. Cette configuration est non seulement la plus efficace, mais aussi la plus silencieuse. Car le compresseur est l'élément qui génère l'essentiel du bruit d'une climatisation.



Si vous optez pour un climatiseur split, il reste un critère important à vérifier: la valeur BTU/h. BTU signifie British Thermal Unit et constitue l'unité de mesure utilisée pour évaluer la puissance frigorifique des climatiseurs. Cette valeur indique la quantité d'air que l'appareil peut refroidir en une heure.

La plupart des modèles mobiles affichent des performances comprises entre 5000 et 12 000 BTU/h. Plus le chiffre est élevé, plus la capacité de refroidissement est importante. Mais attention à ne pas tomber dans un nouveau piège: même un climatiseur monobloc très puissant reste limité si l'air chaud de l'extérieur continue à pénétrer dans la pièce.

Une solution maison

Un internaute Reddit a récemment décidé de s'attaquer lui-même au problème. Grâce à une imprimante 3D, il a fabriqué un adaptateur permettant d'ajouter un deuxième tuyau à son climatiseur monobloc.

Grâce à cette modification, l'air extérieur est directement aspiré par l'appareil pour refroidir le système et évacuer l'air chaud, sans passer d'abord par la pièce. Le principal défaut du climatiseur monobloc est ainsi largement corrigé. Mais à moins de posséder une imprimante 3D et de vouloir consacrer du temps à ce type de bricolage, mieux vaut probablement investir directement dans un climatiseur split. (adapt. tam)