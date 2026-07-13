Certaines régions espagnoles sont en alerte canicule, en jaune sur la carte. Image: montage watson

Les touristes suisses en Espagne doivent connaître ces nouvelles règles

L'Espagne a introduit de nouvelles règles applicables aux bars et aux restaurants en cas de conditions météorologiques extrêmes. Voici ce à quoi les vacanciers doivent désormais s'attendre.

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Des tapas sur la table, une boisson fraîche à la main et une légère brise: quiconque passe ses vacances en Espagne finira tôt ou tard installé à la terrasse d'un restaurant. Pour beaucoup de touristes, ce moment fait tout simplement partie des vacances. Mais cet été, il se pourrait que ces repas en terrasse soient plus souvent compromis.

L'Espagne est actuellement frappée par une vague de chaleur, comme la Suisse. Mais depuis le 13 avril 2026, une nouvelle convention collective du secteur de l'hôtellerie-restauration est entrée en vigueur. Elle peut obliger les bars et les restaurants à fermer leurs espaces extérieurs en cas de chaleur extrême.

Qu'est-ce qui a changé pour les canicules en Espagne?

Cette nouvelle réglementation repose sur une réforme du cadre national du droit du travail applicable au secteur de l'hôtellerie-restauration. Elle a été signée à la mi-avril par les syndicats, les organisations patronales et le ministère espagnol du Travail. Pour la première fois, le texte reconnaît explicitement les phénomènes météorologiques extrêmes – vagues de chaleur, mais aussi inondations ou fortes chutes de neige – comme un risque pour la santé.

L'objectif est de mieux protéger les salariés du secteur, notamment les serveurs, les cuisiniers et le personnel de service amenés à travailler de longues heures à l'extérieur sous une chaleur accablante. Les établissements qui ne respecteraient pas ces règles s'exposent à de lourdes sanctions pouvant dépasser 50 000 euros dans les cas les plus graves. Le ministère du Travail a annoncé un renforcement des contrôles menés par les inspections du travail.

Quand les terrasses doivent-elles fermer?

La fermeture des terrasses n'est pas automatique à chaque alerte canicule. Le dispositif fonctionne par étapes:

Dès que l'Agence météorologique espagnole (Aemet) déclenche une alerte orange ou rouge, les établissements sont tenus d'évaluer la situation et de mettre en place des mesures de protection.

La même obligation s'applique lorsque la température atteint 40°C ou davantage sur une terrasse, même en l'absence d'une alerte officielle de l'Aemet.

Les travaux physiquement exigeants en extérieur doivent être évités entre 13 heures et 18 heures.

Les établissements doivent d'abord examiner des solutions alternatives: modifier les horaires de travail, prévoir davantage de pauses, garantir l'accès à de l'eau fraîche et fournir des vêtements de travail légers.

Ce n'est que s'il est impossible d'assurer un refroidissement suffisant que la terrasse doit être fermée.

Un espace extérieur peut toutefois rester ouvert s'il est ombragé, refroidi grâce à des dispositifs de brumisation ou à des équipements similaires et protégé de l'environnement extérieur par au moins deux éléments de séparation. Chaque établissement élabore son propre protocole de protection, ce qui laisse, selon les critiques, une large marge d'interprétation.

Quelles conséquences pour les vacanciers?

Les personnes qui se rendent en Espagne au cœur de l'été doivent s'attendre à des conditions différentes. Les terrasses pourront être fermées ou fonctionner de manière limitée pendant les heures les plus chaudes, principalement entre 13 heures et 18 heures.



Les régions les plus concernées sont celles qui connaissent régulièrement de fortes températures:

L'Andalousie.

L'Estrémadure.

La vallée de l'Ebre ainsi que certaines parties de la côte est.

Les Baléares et les Canaries sont également concernées par les alertes canicule durant l'été 2026.

Comment consulter les alertes?

Les alertes en vigueur peuvent être consultées, province par province, sur le site de l'Aemet. Le numéro d'urgence européen 112 permet de joindre les pompiers, les services de secours et la police

Les personnes qui souhaitent malgré tout manger en terrasse auront tout intérêt à privilégier les heures plus fraîches de la soirée ou à choisir des établissements disposant d'espaces extérieurs ombragés ou rafraîchis. Cet été, un hébergement équipé d'une climatisation fonctionnelle ne relève plus seulement du confort, mais aussi de la protection de la santé. Il est donc recommandé de s'en assurer au moment de la réservation. (lhe/hun)