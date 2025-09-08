Iryna Zarutska, une réfugiée de la guerre qui vivait à Charlotte, a été sauvagement assassinée dans une rame de métro, le 22 août dernier. images: dr, montage: watson

Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis

Elle s’appelait Iryna Zarutska. Le soir du 22 août, dans un wagon de la compagnie Lynx Blue Line à Charlotte (Caroline du Nord), un homme, assis derrière elle, a soudain sorti son canif pour le planter à trois reprises, dans le thorax et le cou de la jeune femme de 23 ans. L’affaire, qui est devenue politique, scandalise jusqu’au gouvernement ukrainien. Explications.

Pourquoi? C’est la question qui agite une bonne partie de la planète aujourd’hui, d’Elon Musk au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Le 22 août dernier, au soir, une jeune femme a violemment perdu la vie, sans raison apparente. Alors qu’elle voyageait dans un wagon de la compagnie Lynx Blue Line de Charlotte, en Caroline du Nord, en homme à capuche l’a poignardé à trois reprises, par-derrière, avant de prendre la fuite à l’arrêt suivant.

Iryna Zarutska était une réfugiée ukrainienne de 23 ans seulement, qui avait rejoint les Etats-Unis en 2022 avec sa famille, pour fuir l’horreur de la guerre de Poutine. Si l’affaire a mis plus de deux semaines à émouvoir une bonne partie de la planète, c’est en raison d’une vidéo du meurtre qui vient de faire irruption sur les réseaux sociaux.

La séquence a été coupée juste avant que la lame du canif n’atteigne la victime, mais le déroulement des faits, la violence avec laquelle cet homme a ôté la vie de la jeune femme et son profil de délinquant maintes fois condamné ont participé à propulser ce fait-divers au sommet des débats politiques.



Quelques secondes plus tard, Iryna Zarutska, en t-shirt noir, mourra dans les bras d’un passager qui ne réussira pas à sauver la jeune femme. image: dr

Les images de la vidéosurveillance montrent notamment qu’il n’y a eu aucune altercation entre Iryna Zarutska et l’individu, avant qu’il ne décide de la poignarder sauvagement et de tenter de s’enfuir.

«Un acte tragique et complètement insensé » Vi Lyles, maire de Charlotte (Caroline du Nord)

La maire démocrate de Charlotte, Vi Lyles, implore les médias et le grand public de ne pas partager cette vidéo, par «respect pour la famille de la victime» et pour ne pas perturber l'enquête en cours».

Si le sérail politique local a très vite embrayé sur un débat au sujet des «lacunes dans les systèmes de santé mentale et de justice du comté de Mecklenburg», mais également sur la sécurité sur ce tronçon de la Lynx Blue Line, l’affaire a tout aussi rapidement fait suffoquer les conservateurs et l’extrême droite du pays, scandalisés par ces «immigrants criminels qui se promènent et tuent librement dans nos rues».

Elon Musk en tête. (Sans surprise.)

«Changeons la loi. D’ici là, identifiez et faites honte aux procureurs et aux juges qui permettent les meurtres, les viols et les vols» Elon Musk, sur X.

«La violence à Charlotte est le microcosme d'une épidémie nationale. Les Américains méritent mieux que la politique laxiste des démocrates en matière de criminalité» Le député républicain Mark Harris, sur X

Qui est l’agresseur?

Appréhendé avec vigueur par les forces de l’ordre à sa descente de la rame, l’individu est un sans domicile fixe de 35 ans, qui s’appelle Decarlos Brown Jr. Selon le New York Post, il aurait «plus d'une douzaine de condamnations remontant à 2014» et aurait déjà «purgé cinq ans de prison pour un vol à main armée, libéré en 2020». Cinq mois plus tard, il sera une nouvelle fois arrêté pour avoir «agressé sa sœur à son domicile à Charlotte».

Le soir du meurtre, Decarlos Brown Jr. n’avait pas de titre de transport valide sur lui, s’est senti le besoin de préciser le Charlotte Area Transit System, qui affirme aujourd’hui vouloir «renforcer le personnel de sécurité dans les trains et les quais pour protéger les voyageurs».

Trop tard, pour la plupart des élus et commentateurs républicains, qui condamnent d’une seule voix la gestion de l’affaire par la maire démocrate de la ville de Charlotte. Une tragédie qui a résonné jusqu’en Ukraine, où le ministère des Affaires étrangères a annoncé être «en contact permanent avec les enquêteurs». Interrogé dimanche soir par un journaliste américain, Donald Trump a d’abord avoué ne pas être au courant du meurtre, avant de déclarer que c’est «horrible»:

«Je saurai tout demain matin à ce sujet»

Après son interpellation, Decarlos Brown Jr. a été transporté à «l’hôpital pour y être soigné» et a été inculpé de «meurtre au premier degré».