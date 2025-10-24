Claudia Sheinbaum semble tenir tête à au président américain. Keystone

Mexique: négociations commerciales «très avancées» avec les USA

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a révélé que les négociations commerciales avec son voisin américain avançaient dans le bon sens.

Les négociations commerciales sont «très avancées» entre les Etats-Unis et le Mexique, a déclaré vendredi la présidente Claudia Sheinbaum. Une déclaration faite après l'annonce par Donald Trump d'une rupture du dialogue avec le Canada, troisième partenaire de l'accord de libre-échange nord-américain.

Le ministre mexicain de l'Economie, Marcelo Ebrard, «se rendra la semaine prochaine à la réunion de l'APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) en Corée du Sud, où il aura encore des réunions avec l'administration du président Trump», a déclaré Mme Sheinbaum lors d'une conférence de presse.

«Nous allons attendre», a déclaré la présidente en réponse aux questions de la presse sur les implications que pourraient avoir les différends entre Ottawa et Washington sur l'accord de libre-échange nord-américain.

Donald Trump a abruptement rompu jeudi soir les négociations commerciales avec le Canada, furieux d'une campagne publicitaire de l'Ontario contre la hausse des droits de douane entre les deux pays, alors que le Premier ministre canadien Mark Carney s'efforce vendredi de calmer le jeu.

Optimiste

Claudia Sheinbaum s'est montrée optimiste quant à la possibilité pour le ministre de l'Economie de «conclure certains accords» avec l'équipe américaine en Corée du Sud.

Elle a déclaré:

«Nous progressons très bien dans l'examen des points qu'ils ont soulevés et qu'ils considèrent comme des obstacles au traité commercial. Nous ne considérons pas la plupart d'entre eux comme tels.»

En septembre, lors d'une visite officielle au Mexique du Premier ministre canadien Mark Carney, les deux pays ont plaidé pour un traité de libre-échange nord-américain plus «juste» et «efficace» alors que Donald Trump menaçait d'imposer des taxes à ses voisins et partenaires commerciaux. (sda/ats/afp)