Selon l'enquête officielle en vigueur jusqu'à présent, les 43 jeunes ont été arrêtés par la police locale en collusion avec le gang Guerreros Unidos puis tués par balles et brûlés dans une décharge pour des raisons qui restent obscures. Seuls les restes de trois d'entre eux ont pu être identifiés.

Tués par balles et brûlés

Des manifestants ont arraché des grilles et sont brièvement entrés dans l'enceinte militaire, lors de cette troisième journée de heurts après une manifestation mercredi devant l'ambassade d'Israël et un affrontement avec la police jeudi devant le parquet général.

Mexique: étudiants disparus et affrontement avec la police

Grilles arrachées et engins explosifs, les manifestations se heurtent aux forces de l'ordre devant le camp militaire 1 à Mexico. La police a utilisé des jets d'eau pour repousser les manifestants.

Les Etats-Unis appellent à «préserver la paix» à Taïwan

Antony Blinken a rencontré son homologue chinois Wang Yi, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'agit de la première rencontre depuis juillet, où les deux hommes avaient affiché leur volonté de renouer le dialogue.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a fait part à son homologue chinois Wang Yi vendredi 23 septembre de la nécessité de préserver la «paix et la stabilité» dans le détroit de Taïwan, essentielle pour y maintenir la sécurité et la prospérité régionale et mondiale. Il l'a aussi mis en garde contre une aide chinoise à l'invasion russe en Ukraine. Il s'exprimait à l'issue de leur réunion de 90 minutes qui s'est déroulée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.