Des experts médico-légaux et des membres de la Croix-Rouge transportent un corps sur la Pyramide de la Lune, dans la zone archéologique de Teotihuacan, à la suite d'une fusillade, dans l'Etat de Mexico, le 20 avril 2026. Image: YURI CORTEZ / AFP

«14 minutes de terreur» au Mexique: le tireur avait préparé son coup

Au Mexique, un homme a ouvert le feu sur le site archéologique de Teotihuacan, tuant une touriste et blessant 13 personnes. Il se serait inspiré de la tristement célèbre tuerie de Columbine et de rituels anciens.

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Le Mexicain de 27 ans, auteur de tirs mortels sur une pyramide du très touristique site de Teotihuacan, s'est inspiré de la tuerie du lycée américain de Columbine et des sacrifices préhispaniques pour déclencher une fusillade, qui a tué une Canadienne et blessé 13 touristes étrangers.

Lundi midi, dans ce site archéologique voisin de Mexico bondé de touristes, Julio César Jasso Ramirez a, depuis les hauteurs de la pyramide de la Lune, sorti un pistolet de fabrication américaine, ouvert le feu et pris de nombreuses personnes en otage.

Les autorités ont reconstitué le parcours du Mexicain, qui s'est donné la mort lors de l'assaut des forces de l'ordre.

Un profil solitaire et «psychopathique»

L'homme a dépensé plus de 2000 dollars (1560 francs) en équipements, transports et hébergement pour rejouer l'attaque de Columbine, bien qu'il n'ait eu que huit mois lorsque celle-ci a eu lieu, d'après les autorités.

Le 20 avril 1999, deux élèves de 17 et 18 ans de ce lycée du Colorado avaient abattu en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider. Jasso Ramirez est arrivé lundi aux pyramides vêtu d'une chemise à carreaux similaire à celle portée par l'un des assaillants de Columbine.

La fusillade de la Columbine du 20 avril 1999 a fait 13 victimes. Image: Imago

Le procureur de l'Etat de Mexico, José Luis Cervantes, a déclaré mardi en conférence de presse:

«Les éléments de preuve recueillis (…) dressent un profil psychopathique, caractérisé par une tendance à copier des situations qui se sont produites dans d'autres lieux, à d'autres moments et impliquant d'autres protagonistes.»

Il s'agit d'une attaque solitaire, sans complice dans sa planification et son exécution, a-t-il précisé.

Le procureur de l'Etat de Mexico, José Luis Cervantes, devant la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, lors de la conférence de presse. Image: EYEPIX / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Selon des médias mexicains, parmi les effets du tireur qualifié de «copy cat» (imitateur de crimes), les autorités ont retrouvé une image générée par intelligence artificielle qui le montre aux côtés des tireurs de Columbine.

Le procureur a indiqué qu'avant l'attaque, Jasso Ramirez avait visité «à plusieurs reprises» Teotihuacan et logé dans des hôtels voisins du site archéologique.

Dimanche, il a voyagé depuis Tlapa de Comonfort, ville située à environ 360 kilomètres au sud de Teotihuacan, dans une zone montagneuse de l'Etat de Guerrero, qui a été un vivier de mouvements sociaux et de guérillas de gauche.

Eric Harris, l'un des deux tireurs de Columbine. Image: HO / COLUMBINE HIGH SCHOOL YEARBOOK / AFP

Un autre élément troublant

Les témoignages de touristes retenus par l'assaillant mettent en lumière un autre élément susceptible de l'avoir influencé: les sacrifices que pratiquaient certains peuples préhispaniques. La touriste américaine Jacqueline Gutiérrez a raconté à la chaîne de télévision Milenio:

«Une des choses qu'il nous disait, c'est qu'ici c'était un lieu de sacrifices, pas pour (nos) petites photos (…) et que c'était l'anniversaire du massacre de Columbine.»

La jeune femme visitait les pyramides avec ses parents et son petit ami quand ont commencé «14 minutes de terreur», sans possibilité de fuir. En précisant que l'homme leur avait dit préparer l'attaque depuis trois ans, elle a ajouté:

«On ne pouvait pas bouger sinon on tombait en bas de la pyramide (…) S'il avait voulu tous nous tuer, il l'aurait fait.»

Cette vue aérienne montre des experts médico-légaux et des agents du parquet à l'œuvre sur le site archéologique de Teotihuacan. Image: RAY MARMOLEJO / AFP

Elle dit avoir été témoin du moment où Jasso Ramirez a tiré à bout portant sur la jeune touriste canadienne et crié:

«Européens, c'est la dernière fois que vous venez ici!»

Parmi les affaires du tireur, les autorités ont également trouvé «de la littérature faisant allusion à des agressions et à des figures liées à ce type d'actions violentes».

Les médias mexicains ont diffusé des images tirées des réseaux sociaux de l'assaillant, dans lesquelles on trouve des références à Adolf Hitler, né un 20 avril, et à des groupes extrémistes.

L'assaillant était originaire de l'Etat d'Oaxaca (sud). Sur sa carte électorale figure une adresse dans un quartier populaire de Mexico. «Il était très tranquille», a déclaré sous couvert d'anonymat une personne qui lui louait un logement, dont il a déménagé il y a huit ans.