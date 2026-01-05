Naufrage d'un bateau au large de la Gambie: 31 morts

Un nouveau drame s'est produit au large de la Gambie. Un bateau de migrants a chaviré et fait 31 morts.

Au moins 31 migrants sont morts dans le naufrage au large de la Gambie le 1er janvier d'un bateau qui tentait de rejoindre l'Europe. De nombreux autres ont disparu et sont probablement morts, a annoncé lundi le gouvernement dans un nouveau bilan à la hausse.

Le naufrage de ce bateau, parti le soir du 31 décembre et qui transportait plus de 200 personnes, a ému ce pays ouest-africain d'où de nombreuses personnes tentent de rejoindre les Canaries espagnoles par la périlleuse route de l'Atlantique. Le précédent bilan faisait état d'au moins sept morts.

Le président gambien Adama Barrow a souligné vendredi que son pays était «en deuil» après ce nouveau drame de l'émigration clandestine.

Le gouvernement précise que 102 personnes ont été secourues dont 23 sont hospitalisées.

«Quinze corps ont été retrouvés en Gambie et seize au Sénégal, de nombreux autres ont disparu et sont probablement morts.»

Le document poursuit:

«Une enquête a été ouverte par le Département de l'immigration de Gambie (GID) afin d'établir les faits sur ce qui s'est réellement passé et de déterminer qui est responsable des événements ayant conduit à cette catastrophe.»

Alertée par un appel de détresse, la marine nationale avait lancé vers 01h00 du matin le 1er janvier une opération de recherche. Le bateau ayant fait naufrage avait été retrouvé échoué sur un banc de sable.

Traversée dangereuse

Le GID a également annoncé lundi l'arrestation de 107 candidats à l'émigration clandestine présumés, majoritairement des Gambiens, des Sénégalais et des Guinéens. Des milliers de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest tentent la migration clandestine depuis les côtes de leurs pays en empruntant la route de l'Atlantique pour gagner l'Europe.

Des milliers de personnes sont mortes lors de la traversée ces dernières années. Le renforcement récent des contrôles en mer au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a conduit les départs des pirogues vers les Canaries à se déplacer vers le sud, notamment depuis les côtes de Gambie et de Guinée-Conakry, rallongeant encore plus le temps passé en mer et les dangers. (sda/ats/afp)