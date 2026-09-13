Des membres des garde-côtes philippins transportent les dépouilles des victimes de l’incendie du ferry MV June Aster, arrivées au port de Borac, à Coron. Keystone

Un ferry prend feu aux Philippines et fait au moins 76 morts

Les dépouilles de 41 victimes ont été ramenées dimanche à Coron, où elles doivent être identifiées. Une dizaine de personnes sont encore portées disparues après le naufrage du June Aster.

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Les dépouilles de 41 personnes, mortes dans le pire accident de ferry aux Philippines depuis plus d'une décennie, sont arrivées dimanche dans une zone touristique du pays pour être identifiées.

L'incendie à bord du navire June Aster a fait au moins 76 morts. L'essentiel des victimes ont été retrouvées à bord.

Le ferry a fait naufrage au niveau d'un îlot au large de Coron, destination touristique prisée de l'île de Palawan, dans l'ouest des Philippines.

Au moins une dizaine de personnes sont toujours portées disparues, parmi lesquelles le capitaine du ferry.

Plusieurs zones du navire, comme le pont de chargement et la salle des machines, doivent encore être fouillées.

Le niveau de «l'eau est encore très haut», a décrit à la presse Noemie Cayabyab, porte-parole des garde-côtes, à bord d'un de leurs navires. «L'objectif principal, maintenant, est de récupérer» d'autres corps, a-t-elle ajouté.

Les dépouilles doivent être provisoirement inhumées le temps que le processus d'analyse de l'ADN extrait sur elles soit achevé, ont fait savoir samedi les autorités.

«La plupart des victimes (décédées) que nous avons récupérées sont grièvement brûlées», a décrit Richard Mangalip, spécialiste de l'identification des personnes au sein de la police. Le processus d'identification ADN pourrait prendre «des semaines voire des mois», a-t-il prévenu.

Trente passagers et 13 membres d'équipage ont été secourus, d'après les garde-côtes.

Dimanche, des journalistes de l'AFP ont pu approcher à moins d'un mille marin (1,8 km) du ferry immobilisé. A bord de leur bateau se trouvaient les sacs mortuaires contenant 41 victimes.

Un drone a survolé la zone, filmant pour l'AFP la coque entièrement brûlée, des ponts couverts de cendres et le métal du navire déformé par la chaleur.

Un barrage antipollution orange flottait tout autour du ferry pour empêcher son carburant de se disperser.

Un responsable des ressources humaines de son propriétaire Atienza Interisland Ferries, a estimé qu'il était trop tôt pour incriminer quiconque: tant que l'enquête est en cours, difficile de dire «si c'était de la négligence du fait de l'entreprise (...) ou bien d'un incident qui se serait déroulé sans que l'entreprise puisse l'empêcher», a déclaré Dindo Macalinao.

Les Philippines, un archipel de 116 millions d'habitants, ont une longue histoire de catastrophes impliquant des ferries. En janvier, un ferry transportant plus de 340 personnes avait coulé au large du sud des Philippines, faisant au moins 52 morts. (tib/ats)