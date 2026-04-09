Europol: gros coup de filet sur un réseau de passeurs

Gros coup de filet sur un réseau de passeurs
Europol a annoncé avoir procédé à huit arrestations et saisi des passeports, des véhicules et de l'argent lors d'un coup de filet piloté par la France le 30 mars. Elles visaient une organisation criminelle de passeurs dont les victimes sont des ressortissants vietnamiens.
Parmi les personnes arrêtées figurait un responsable du réseau interpellé en Allemagne en vertu d'un mandat européen. La police a arrêté un autre organisateur du réseau en Hongrie, avant le coup de filet du 30 mars.
Via la Hongrie
Les Vietnamiens entraient dans l'espace Schengen de l'Union européenne par la Hongrie, munis de visas de court séjour ou de titres de séjour, avant de se rendre en France par avion.
Une fois en France, ils étaient retenus un certain temps à Paris avant d'être transférés dans le nord du pays et remis à un groupe kurdo-irakien qui organisait la dangereuse traversée de la Manche à bord de petites embarcations.
Le réseau transportait au moins 15 migrants par mois, en leur facturant jusqu'à 22 000 euros pour l'ensemble du trajet.
Un drame en 2019
Hasard de calendrier, un autre réseau d'immigration clandestine entre le Vietnam, la France et le Royaume-Uni a été démantelé le 30 mars. L'opération avait permis l'arrestation de 19 personnes: 16 en France et trois en Grande-Bretagne.
Le sort des migrants vietnamiens a été dramatiquement mis en lumière lorsque 39 d'entre eux sont morts asphyxiés dans un conteneur réfrigéré alors qu'ils se rendaient en Grande-Bretagne en octobre 2019.
(ats/acu)