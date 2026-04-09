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Europol: gros coup de filet sur un réseau de passeurs

Selon Europol, une arrestation a
Le réseau a été démantelé par Europol (image d'illustration).Keystone

Gros coup de filet sur un réseau de passeurs

L'agence policière européenne Europol a annoncé jeudi avoir démantelé une organisation criminelle. Elle faisait passer des Vietnamiens vers l'Europe, avec la Grande-Bretagne pour destination finale.
09.04.2026, 13:2409.04.2026, 13:24

Europol a annoncé avoir procédé à huit arrestations et saisi des passeports, des véhicules et de l'argent lors d'un coup de filet piloté par la France le 30 mars. Elles visaient une organisation criminelle de passeurs dont les victimes sont des ressortissants vietnamiens.

Parmi les personnes arrêtées figurait un responsable du réseau interpellé en Allemagne en vertu d'un mandat européen. La police a arrêté un autre organisateur du réseau en Hongrie, avant le coup de filet du 30 mars.

Via la Hongrie

Les Vietnamiens entraient dans l'espace Schengen de l'Union européenne par la Hongrie, munis de visas de court séjour ou de titres de séjour, avant de se rendre en France par avion.

Une fois en France, ils étaient retenus un certain temps à Paris avant d'être transférés dans le nord du pays et remis à un groupe kurdo-irakien qui organisait la dangereuse traversée de la Manche à bord de petites embarcations.

«Les membres de ce réseau de trafic de migrants organisait l'ensemble du voyage, y compris la logistique, l'hébergement et le transport, en s'appuyant sur des chauffeurs et des complices»
Europol

Le réseau transportait au moins 15 migrants par mois, en leur facturant jusqu'à 22 000 euros pour l'ensemble du trajet.

Un drame en 2019

Hasard de calendrier, un autre réseau d'immigration clandestine entre le Vietnam, la France et le Royaume-Uni a été démantelé le 30 mars. L'opération avait permis l'arrestation de 19 personnes: 16 en France et trois en Grande-Bretagne.

Le sort des migrants vietnamiens a été dramatiquement mis en lumière lorsque 39 d'entre eux sont morts asphyxiés dans un conteneur réfrigéré alors qu'ils se rendaient en Grande-Bretagne en octobre 2019.

(ats/acu)

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