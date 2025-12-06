larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Migrants

Ils meurent en tentant de traverser la Méditerranée

Migrants sit at the port of Paliochora, on the island of Crete on Sunday, Oct. 19, 2025, after a late night rescue operation by the coast guard near the tiny island of Gavdos, southern Greece. (AP Pho ...
Des migrants sont régulièrement secourus près de la Crète.Keystone

Ils meurent en tentant de traverser la Méditerranée

17 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation. Le reste des passagers ont pu être secourus.
06.12.2025, 22:2706.12.2025, 22:27

Dix-sept migrants, tous des hommes, ont été retrouvés morts samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île grecque de Crète, a indiqué à l'AFP une porte-parole des garde-côtes grecs. L'embarcation avait pris l'eau et était en partie dégonflée.

Mauritanie: 141 personnes migrantes dans un bateau secourues

«Deux survivants dans un état critique ont été hospitalisés», selon la porte-parole. Des autopsies doivent être réalisées alors que les circonstances du naufrage ne sont pas connues. Selon la chaîne de télévision publique ERT, les corps des migrants ont été retrouvés à l'intérieur de l'embarcation qui prenait l'eau et était en partie dégonflée.

L'hypothèse d'une hypothermie ou d'une déshydratation est donc examinée par les médecins légistes, selon ERT.

L'embarcation a été découverte à 26 milles nautiques au sud-ouest de la Crète, selon les autorités grecques.

Un cargo battant pavillon turc a repéré l'embarcation en fin d'après-midi et averti les autorités grecques, a précisé l'agence de presse grecque Ana.

Trump veut «suspendre définitivement l'immigration du tiers-monde»

Selon les garde-côtes grecs, deux navires des garde-côtes, un de l'agence européenne Frontex, trois navires de passage, ainsi qu'un hélicoptère Super Puma et un avion de Frontex, se sont rendus sur les lieux du naufrage.

Les deux survivants ont indiqué que l'embarcation était devenue instable en raison du mauvais temps et qu'il n'y avait aucun moyen de se couvrir ni de se nourrir ou de s'hydrater, selon cette même source.

Le maire d'Ierapetra, Manolis Frangoulis, a indiqué au média local Nea Kriti que toutes les victimes étaient jeunes. «L'embarcation à bord de laquelle les migrants se trouvaient était dégonflée des deux côtés, ce qui avait contraint les passagers à s'entasser dans un espace réduit», a-t-il aussi ajouté.

Le Royaume-Uni durcit sa politique d'asile

Depuis un an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne, au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse.

Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, plus de 16'770 personnes en quête d'asile dans l'UE sont arrivées en Crète depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Egée. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
1 / 20
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
source: instagram provenzano
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Quatre morts dans un accident nocturne à Collonges
Une voiture a quitté la route vendredi soir dans l’Ain avant de s’embraser, causant la mort de ses quatre occupants.
Quatre personnes ont été tuées vendredi soir dans l'Ain dans un accident de la route impliquant un seul véhicule, ont indiqué samedi les gendarmes. Leur voiture a fait une sortie de route entre 22h00 et 23h00 sur la commune de Collonges, dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de prendre feu.
L’article