Des migrants sont régulièrement secourus près de la Crète. Keystone

Ils meurent en tentant de traverser la Méditerranée

17 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation. Le reste des passagers ont pu être secourus.

Plus de «International»

Dix-sept migrants, tous des hommes, ont été retrouvés morts samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île grecque de Crète, a indiqué à l'AFP une porte-parole des garde-côtes grecs. L'embarcation avait pris l'eau et était en partie dégonflée.

«Deux survivants dans un état critique ont été hospitalisés», selon la porte-parole. Des autopsies doivent être réalisées alors que les circonstances du naufrage ne sont pas connues. Selon la chaîne de télévision publique ERT, les corps des migrants ont été retrouvés à l'intérieur de l'embarcation qui prenait l'eau et était en partie dégonflée.

L'hypothèse d'une hypothermie ou d'une déshydratation est donc examinée par les médecins légistes, selon ERT.

L'embarcation a été découverte à 26 milles nautiques au sud-ouest de la Crète, selon les autorités grecques.

Un cargo battant pavillon turc a repéré l'embarcation en fin d'après-midi et averti les autorités grecques, a précisé l'agence de presse grecque Ana.

Selon les garde-côtes grecs, deux navires des garde-côtes, un de l'agence européenne Frontex, trois navires de passage, ainsi qu'un hélicoptère Super Puma et un avion de Frontex, se sont rendus sur les lieux du naufrage.

Les deux survivants ont indiqué que l'embarcation était devenue instable en raison du mauvais temps et qu'il n'y avait aucun moyen de se couvrir ni de se nourrir ou de s'hydrater, selon cette même source.

Le maire d'Ierapetra, Manolis Frangoulis, a indiqué au média local Nea Kriti que toutes les victimes étaient jeunes. «L'embarcation à bord de laquelle les migrants se trouvaient était dégonflée des deux côtés, ce qui avait contraint les passagers à s'entasser dans un espace réduit», a-t-il aussi ajouté.

Depuis un an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne, au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse.

Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, plus de 16'770 personnes en quête d'asile dans l'UE sont arrivées en Crète depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Egée. (ats/afp)