Un naufrage en mer Égée fait cinq morts et des dizaines de disparus

Fin octobre, deux personnes sont mortes près de l'île de Samos et, quelques jours plus tôt, quatre autres, dont deux enfants en bas âge, avaient perdu la vie près de celle de Kos (tib/ats)

La Grèce a connu cette année une hausse de 25% du nombre des personnes fuyant la guerre et la pauvreté, avec une augmentation de 30% rien qu'à Rhode s et dans le sud-est de la mer Égée, selon le ministère des Migrations.

Cette incroyable disparition a fasciné l'Amérique

Un avion manqué, une poignée d'apparitions sur des vidéos de surveillance, des messages «étranges et alarmants», un suicide tragique et un twist inattendu... Depuis un mois, l'affaire Hannah Kobayashi, jeune femme disparue à Los Angeles après avoir raté sa correspondance pour New York, captive le public et les médias. Récit.

Ce vendredi 8 novembre 2024 doit être un grand jour pour Hannah Kobayashi. Le jour où, pour la première fois de sa vie, cette Hawaïenne de 30 ans pourra cocher un nouvel objectif sur sa longue liste de rêves. Voir New York de ses propres yeux.