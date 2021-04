International

Mode

Facebook se lie à Gucci pour couler les ventes d'une escroc



Image: shutterstock

Facebook se lie à une marque de luxe pour couler les ventes d'une escroc

Une femme aurait utilisé les réseaux sociaux de Facebook pour vendre une masse de contrefaçons «Gucci». Un business qui provoque la colère de la maison italienne et la panique du géant bleu, qui a une stratégie bien précise dans le marché du luxe.

C'est une collab' d'un tout autre genre pour le secteur de la mode. Pour la première fois, Gucci s'associe à un réseau social, sauf que le sujet qui les unit n'est pas si glam'. Une utilisatrice de Facebook et Instagram se serait servie de ces plateformes pour vendre de faux produits de la griffe haute couture. Pire, elle aurait carrément réussi à percer à l'international.

L'initiative portée en justice mardi par les deux entreprises tend donc à lutter contre la prolifération d'articles contrefaits en ligne. Le phénomène a en effet connu un succès monstre durant la pandémie. Evidemment, au péril des ventes originales des marques de luxe qui ont dû s'adapter à la fermeture temporaire de leurs magasins. Mais l'affaire pourrait aussi faire du tort à la crédibilité de Facebook.

L'escroquerie qui peut coûter cher à Facebook

Depuis quelques années, la vente de ces contrefaçons ne sont font plus seulement sur les sites internet, mais pullulent également sur les réseaux sociaux. Problème: pour des groupes, comme Facebook, désireux de s'implanter davantage dans le marché du luxe en collaborant avec les acteurs phares du secteur, difficile de se vêtir une fiabilité qui rassure et convainc.

«Les réseaux sociaux doivent montrer que leurs plates-formes ne sont pas des vecteurs de contrefaçon et sont sans danger pour les marques»

«Plus d'un million de produits contrefaits ont déjà été supprimés de Facebook et Instagram au cours du premier semestre 2020», indique le communiqué commun de Gucci et Facebook. Ces derniers ont ajouté que, à ce jour, 4.1 millions de produits contrefaits ont été saisis et plus de 45 000 sites web ont été désactivés, y compris des comptes de médias sociaux. La chasse aux faux est déclarée.

(reuters)

Covid-19: jeunes et bientôt vaccinés? Vidéo: watson

15 photos d'animaux qui vont vous faire paniquer 1 / 19 15 photos d'animaux qui vont vous faire paniquer source: twitter/i drink good

Plus d'articles «Actu» Au Canada, Trudeau survit à un vote de défiance Link zum Artikel La pollution a fait une autre victime: la rotation terrestre Link zum Artikel Darius Rochebin, six mois parti et puis le revoilà Link zum Artikel Négocier encore et encore avec l’Europe? 4 points sur ce qui s'est passé lundi Link zum Artikel