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Les «jambes poilues» des fonctionnaires japonais font débat

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Même en cas de forte chaleur, le port du short au travail suscite des débats dans la société japonaise.Image: shutterstock/watson

Les «jambes poilues» des fonctionnaires japonais font débat

Au Japon, les codes vestimentaires du travail sont très stricts. Mais chaleur oblige, la mairie de Tokyo encourage à adopter des «tenues fraîches», quitte à afficher ses mollets au bureau.
16.07.2026, 11:5316.07.2026, 12:15

Par une journée chaude et humide à Tokyo, Noboru Watanabe, fonctionnaire à la mairie de la capitale, a surmonté sa gêne et est parti travailler en short, un choix inhabituel dans un pays qui préfère habituellement des tenues de travail plus formelles. Cet assouplissement du code vestimentaire strict, en particulier pour les hommes, a été mis en place alors que les entreprises japonaises réduisent leur recours à la climatisation en raison de coûts énergétiques élevés liés à la guerre en Asie du Sud-Ouest.

Mardi, alors que les températures de Tokyo atteignaient 34°C, au moins cinq hommes du bureau de Noboru Watanabe, 50 ans, ont troqué leur costume contre un short. Lui-même a confié à l'AFP qu'il avait d'abord trouvé «embarrassant» de montrer ses jambes au bureau:

«Mais une fois qu'on porte un short, on réalise à quel point c'est confortable»

Il porte une tenue plus habillée lorsque c'est nécessaire, mais reconnaît que cela «donne chaud».

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Cette initiative vestimentaire a été annoncée au printemps par Yuriko Koike, gouverneure de Tokyo, qui a évoqué des «perspectives difficiles pour l'approvisionnement en électricité». Elle s'inscrit dans une version renforcée de «Cool Biz», une campagne d'économies d'énergie qui encourage les fonctionnaires à abandonner cravate et veste en été, lancée par Yuriko Koike en 2005 alors qu'elle était ministre de l'Environnement. Celle-ci a déclaré aux journalistes en avril:

«Nous encourageons des tenues fraîches qui privilégient le confort, notamment les polos, les t-shirts et les baskets, ainsi que – selon les responsabilités professionnelles – les shorts.»

Une démarche qui fait débat

Cette mesure suscite une certaine envie chez d'autres salariés de Tokyo, comme Takayuki Deguchi, un employé de 30 ans d'une société de marketing qui exige toujours le port du costume. Il déclare auprès de l'AFP:

«Je pense que pouvoir porter le short, ce qui permet de réguler sa température lorsqu'il fait chaud, est une approche très souple»

La campagne a toutefois également suscité des discussions en ligne pour savoir si le short était une tenue adaptée au travail. Sachie Koike, agente immobilier de 52 ans, dit n'avoir aucun problème avec le fait que les hommes abandonnent la cravate ou la veste en été, mais que le short allait trop loin. «Je l'associe à un jour de congé», déclare-t-elle. Et d'ajouter:

«Je ne trouve tout simplement pas que les jambes poilues donnent une impression très soignée»

L'an dernier, le Japon a connu son été le plus chaud depuis le début des relevés en 1898, selon l'Agence météorologique japonaise. Les températures atteignant 40°C et plus sont devenues si fréquentes que l'agence a dévoilé en avril une appellation officielle pour ces épisodes météorologiques extrêmes, les qualifiant de «kokusho», c'est-à-dire journées «cruellement chaudes».

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