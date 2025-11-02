ciel couvert11°
Cinq alpinistes allemands meurent dans une avalanche en Italie

Une avalanche meurtrière a frappé samedi le massif de l’Ortles, dans le Trentin-Haut-Adige, tuant cinq alpinistes allemands et blessant deux autres.
02.11.2025, 14:3202.11.2025, 14:32

Cinq alpinistes allemands, dont une jeune fille de 17 ans, sont décédés et deux autres ont été blessés dans une avalanche qui s'est déclenchée samedi près du sommet de la Cima Vertana dans le Trentin-Haut-Adige (nord de l'Italie), ont indiqué les secours alpins italiens.

L'avalanche, survenue en début d'après-midi samedi à environ 3 200 mètres d'altitude, a touché deux groupes d'alpinistes allemands qui effectuaient une ascension sur le massif de l'Ortles, dans le nord de l'Italie, non loin de la frontière suisse.

«Le premier groupe, composé de trois personnes, a été entièrement enseveli sous la neige» et les trois alpinistes sont décédés, ont précisé les secours alpins italiens.

La neige artificielle est devenue indispensable

Dans le second groupe, formé de quatre personnes, deux alpinistes qui étaient parvenus à se mettre en sécurité ont survécu. Blessés dans l'avalanche, ils ont été «transportés dans les hôpitaux de la région», a précisé dans une vidéo le président des secours alpins du Haut-Adige, Alberto Covi.

Un père et sa fille

Dimanche matin, les corps sans vie des deux dernières personnes encore portées disparues, un père et sa fille de 17 ans, ont été retrouvés, ont ajouté les secours alpins italiens, dont les recherches ont été rendues difficiles par la dégradation des conditions météorologiques.

Les deux personnes avaient été «emportées vers le bas de la voie où l'avalanche s'est produite», ont-ils ajouté.

Les secours alpins italiens ont par ailleurs mis en garde contre les chutes de neige attendues ces prochains jours au-dessus de 2 400 mètres d'altitude dans le nord de l'Italie alors que cette couche de neige fraîche va se déposer sur des cristaux plus durs qui se sont formés récemment en raison de la baisse des températures. (tib/ats)

