Le fameux refuge des Périades (3421 m) a profité d'un gros buzz sur Instagram après la publication d'une vidéo du photographe et montagnard Josef Wittibschlager. Image: Youtube

Vous voulez dormir ici?

L'alpiniste et photographe Josef Wittibschlager a publié une vidéo du refuge de Périades dans le massif du Mont-Blanc sur les réseaux sociaux. Les images ont fait plusieurs millions de vues.

Plus de «International»

En France, le refuge des Périades a profité d'un coup de boost par un alpiniste et photographe: Josef Wittibschlager. L'Autrichien a diffusé une vidéo visionnée plus de 23 millions de fois sur Instagram et compilant près de 595 000 «J'aime» après sa publication le 29 septembre.

Le montagnard autrichien était de passage dans le Massif du Mont Blanc, pour découvrir ce petit refuge-bivouac bien connu des amoureux de l'alpinisme, qui trône à 3421 mètres d'altitude, sur l'arête des Périades face aux mythiques Grandes Jorasses. C'est même un pan historique de l'alpinisme que représente cette petite cabane coincée dans la roche et la neige éternelle.

L'abri-refuge des Périades Vidéo: watson

Sa construction remonte à 1928, elle fut assurée par les alpinistes parisiens Paul Chevalier et Marcel Sauvage, précise le site spécialisé Alpinemag.

Un refuge touché par le réchauffement climatique

Cette minuscule cabane a été rénovée en 1996 avant qu'elle ne subisse les affres du temps et qu'elle s'effondre partiellement, en 2019. Un affaissement imputé au réchauffement climatique et à la fonte du permafrost - un sol gelé en permanence et maltraité par les températures élevées.

C'est en juillet 2020 que le bivouac va retrouver de sa superbe. La nouvelle armature a été héliportée et a retrouvé sa place en altitude pour proposer un abri tout neuf aux aventuriers des monts. On peut d'ailleurs découvrir dans une vidéo tournée par un youtubeur la difficulté pour y accéder et le confort plutôt spartiate des lieux.

A la différence de son ancêtre, qui comptait trois places, la nouvelle disposition permet à deux alpinistes de s'allonger. Le nouvel emplacement est plus étroit, c'est pourquoi un lit a été sacrifié.