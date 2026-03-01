Inde: au moins 17 morts dans une explosion dans une usine d’explosifs

Une explosion survenue dimanche dans une entreprise fabriquant des explosifs à Nagpur, dans l’État indien du Maharashtra, a fait au moins 17 morts et 18 blessés.

La police indienne. Keystone

Un accident dans une entreprise fabriquant des explosifs a tué dimanche au moins 17 personnes et en a blessé 18, ont indiqué des responsables de l'État du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l'accident de «très éprouvant» et a souhaité un prompt rétablissement aux survivants. C'est «extrêmement malheureux et tragique», a réagi de son côté le ministre en chef de l'État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, dans un message publié sur X.

L'explosion s'est produite à Nagpur, à environ 800 kilomètres de la capitale de l'État, Mumbai. Une enquête doit en déterminer les causes.

Samedi, 21 personnes avaient été tuées dans une explosion dans une entreprise fabriquant des pétards dans l'État indien d'Andhra Pradesh, dans le sud-est du pays.

Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent en raison du non-respect des exigences de sécurité et de l'application laxiste de la réglementation.

L'an dernier, une explosion dans une entreprise de feux d'artifice dans l'ouest de l'Inde avait fait 21 morts. (dal/ats/blg/afp)