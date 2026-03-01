en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
mort

Inde: au moins 17 morts dans une explosion dans une usine d’explosifs

Inde: au moins 17 morts dans une explosion dans une usine d’explosifs

Une explosion survenue dimanche dans une entreprise fabriquant des explosifs à Nagpur, dans l’État indien du Maharashtra, a fait au moins 17 morts et 18 blessés.
01.03.2026, 15:5701.03.2026, 15:57
Indian soldiers guard outside the office of the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) during a protest against the killing of Iran&#039;s Supreme Leader Ayatollah Ali ...
La police indienne.Keystone

Un accident dans une entreprise fabriquant des explosifs a tué dimanche au moins 17 personnes et en a blessé 18, ont indiqué des responsables de l'État du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l'accident de «très éprouvant» et a souhaité un prompt rétablissement aux survivants. C'est «extrêmement malheureux et tragique», a réagi de son côté le ministre en chef de l'État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, dans un message publié sur X.

L'explosion s'est produite à Nagpur, à environ 800 kilomètres de la capitale de l'État, Mumbai. Une enquête doit en déterminer les causes.

Samedi, 21 personnes avaient été tuées dans une explosion dans une entreprise fabriquant des pétards dans l'État indien d'Andhra Pradesh, dans le sud-est du pays.

Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent en raison du non-respect des exigences de sécurité et de l'application laxiste de la réglementation.

L'an dernier, une explosion dans une entreprise de feux d'artifice dans l'ouest de l'Inde avait fait 21 morts. (dal/ats/blg/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Une fillette sauve son cochon d'Inde en se battant contre un serpent géant.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trois soldats américains et 43 agents de sécurité iraniens tués
Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
L’article