«Mon cœur est par terre»: les stars pleurent Michelle Trachtenberg

L’annonce de la disparition soudaine de Michelle Trachtenberg à l’âge de 39 ans a laissé Hollywood en deuil. De Gossip Girl à Buffy contre les vampires, ses anciens collègues se remémorent une actrice talentueuse et une amie au cœur immense. Anecdotes, souvenirs et dernières pensées: le monde du cinéma et de la série lui rend hommage.

Elle incarnait Georgina Sparks, l'un des personnages les plus sulfureux de Gossip Girl, cette garce manipulatrice qu'on adorait détester. Pourtant, loin des intrigues du show, Michelle Trachtenberg était tout l'opposé.

Blake Lively, qui partageait l'écran avec la star dans la série, a exprimé sa profonde tristesse sur Instagram. Elle se souvient de leur rencontre:

«Elle était électrique. Vous saviez quand elle entrait dans une pièce parce que la vibration avait changé»

Blake souligne également la générosité et la loyauté de Michelle: «Elle était farouchement loyale envers ses amis et courageuse pour ceux qu'elle aimait.»

Ed Westwick, l'interprète de Chuck Bass, a partagé sa peine en déclarant: «Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Michelle Trachtenberg. J'envoie mes prières.» Kelly Rutherford, elle, a partagé une photo de l’actrice sur Instagram.

Pour Taylor Momsen, qui jouait le rôle de Jenny Humfrey dans Gossip Girl, la douleur est immense. Les deux stars étaient particulièrement proches. «Quand j'ai rencontré cette fille il y a 17 ans, j'ai su que nous serions amies. Elle était intelligente et impertinente, audacieuse et sensible, drôle à souhait et pleine de feu. Elle était tout simplement géniale.»

«Nos appels nocturnes, que personne d'autre que nous ne devrait entendre, me manqueront. Elle était toujours de mon côté et là pour me soutenir, que j'aie raison ou tort. Tu me manqueras tous les jours, ma chérie... Je pense que nous nous comprenions vraiment et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu une amie comme toi dans ma vie pendant si longtemps... Tu étais une vraie amie pour moi, ce qui est rare dans ce monde, et je ne peux pas croire que je n'entendrai plus ta voix... J'espère que tu es en train de foutre le bordel au paradis pour nous deux...»

«Je t'aime tellement Michelle, mon cœur est par terre. Je suis encore sous le choc, mais j'avais besoin de lui rendre hommage, elle mérite plus que ça. Je pleure avec tous ses fans à travers le monde, et mon cœur est avec sa famille et ses proches. J'ai tellement de choses à dire, mais c'est à elle seule que je voudrais les dire, j'envoie mon amour à vous tous xx», conclut-elle.

La famille Buffy contre les vampires aussi endeuillée

Alyson Hannigan, qui jouait Willow dans Buffy contre les vampires, a également partagé sa douleur: «Je suis dévastée. Michelle était une lumière sur le plateau et en dehors. Elle nous manquera profondément.»

James Marsters, alias Spike, a également rendu hommage à sa collègue:

«Michelle avait une énergie incroyable. Elle apportait une fraîcheur et une passion à chaque scène. Son absence laisse un vide immense»

Des hommages au-delà des séries

Kim Cattrall, qui a partagé l'affiche avec Michelle dans Princesse on Ice, a exprimé sa tristesse: «Elle était une enfant lumineuse et une femme talentueuse. Je me souviens de ses fous rires sur le plateau.»

Kenan Thompson, qui a travaillé avec Michelle à ses débuts sur Nickelodeon, a partagé son chagrin:

«Elle était l'une des rares à avoir commencé très jeune et à être restée aussi authentique. Elle ne jouait pas la star, elle était juste Michelle.»

Michelle Trachtenberg a débuté sa carrière très jeune, se faisant connaître dans Harriet la petite espionne avant de conquérir le public avec ses rôles dans Buffy contre les vampires et Gossip Girl. Elle s'est éteinte à l'âge de 39 ans, les causes de sa mort ne sont pour l'heure pas connues. Page Six précise toutefois que la star avait subi une greffe de foie, que son corps avait rejetée.