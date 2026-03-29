Cet accord conclu par Zelensky peut changer le cours de la guerre

En tournée au Moyen-Orient, Volodymyr Zelensky affirme que des accords de coopération militaire conclus avec plusieurs Etats du Golfe pourraient rebattre les cartes géopolitiques.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Keystone

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé samedi que son pays avait «sans aucun doute changé la situation géopolitique» au Moyen-Orient avec une série d'accords de coopération militaire sur 10 ans avec des Etats du Golfe frappés par les drones et missiles iraniens.

Est-ce le cas? Et quelle est l'importance de ces accords pour l'Ukraine elle-même, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe massive de son territoire et alors qu'elle fait face de son côté à une série de défis militaires, économiques et diplomatiques?

Le président ukrainien a effectué ces derniers jours une tournée éclair dans le Golfe - Arabie saoudite, Emirats arabes unis et Qatar - vantant les capacités de pointe de son pays en matière de défense antiaérienne.

L'Ukraine a développé une série d'instruments pour faire face aux attaques nocturnes de drones russes, au premier chef des drones intercepteurs bon marché et efficaces.

Les drones d'attaque russes sont basés sur la technologie des drones Shahed iraniens dont Téhéran arrose désormais la région - des frappes présentées comme des représailles pour les attaques aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran.

Volodymyr Zelensky a eu l'idée de tirer profit de cette guerre, qui par ailleurs offre à Moscou la perspective de revenus augmentés par la hausse des prix des hydrocarbures, et d'un possible amoindrissement des livraisons d'armes à Kiev.

Presque immédiatement, il a entrepris de proposer aux alliés des Américains dans la région la possibilité d'obtenir les drones intercepteurs ukrainiens, et y a envoyé deux centaines d'experts militaires.

«Il n'y a certainement personne qui puisse apporter une telle aide aujourd'hui, en matière d'expertise», a-t-il dit devant des journalistes, dont l'AFP, samedi.

«Personne ne dispose d'une telle expérience»

Depuis des mois, l'Ukraine abat plus de 80% des missiles et drones russes qui la visent - tirés par centaines chaque nuit - selon une analyse faite par l'AFP des données ukrainiennes.

Ressources en énergie

Peu de détails ont filtré sur ce que l'Ukraine a dans les faits conclu avec les pays du Golfe.

«Nous parlons d'une coopération sur dix ans. Nous avons déjà signé un accord en ce sens avec l'Arabie saoudite, nous venons de signer un accord similaire avec le Qatar, également pour dix ans, nous en signerons un avec les Emirats.» Zelensky

Il y a sur la table à la fois la production en commun de drones - avec des ateliers en Ukraine comme dans le Golfe - et un partage d'expertise, a dit le président ukrainien, sans donner de détails.

Rien n'a été dit sur la contrepartie obtenue par Kiev, ou s'il s'agit simplement de rentrées d'argent.

Le président ukrainien, qui avait parlé initialement de la fourniture à Kiev de très onéreux missiles antiaériens, a souligné que ces contrats rapporteraient des milliards à l'Ukraine.

Les fabricants ukrainiens de drones ont déclaré à l'AFP avoir été inondés de demandes en provenance du Moyen-Orient depuis le début de la guerre dans la région.

«Ni les Etats-Unis, ni l'Europe, ni le Moyen-Orient ne sont préparés à la guerre des drones» Le commandant d'une unité de drones ukrainien

Volodymyr Zelensky a dit être également conscient des ressources en énergie de la région. Quatre ans d'attaques russes ciblées ont détruit les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.

«Nous avons besoin d'accords de long terme avec des pays producteurs d'énergie (...) c'est exactement ce que nous négocions»

Les fabricants ont dit à l'AFP que les exportations, loin de retirer des armes pour lutter contre la Russie, apporteraient les moyens financiers d'augmenter la production.

«C'est un moment risqué pour la diplomatie ukrainienne» Yevgen Magda

Yevgen Magda est un analyste politique et directeur du centre de réflexion Institute of world policy à Kiev.

D'autant que Kiev est un parfait novice dans le monde du commerce international des armes.

«Le marché de l'armement est une affaire assez délicate et il est très difficile d'y réussir d'un seul coup ou en une seule tournée...», remarque Magda.

«Espérons que cela soit mis en oeuvre de la meilleure manière pour l'Ukraine, mais il est très difficile de garantir quoi que ce soit aujourd'hui.»

(dal/afp)