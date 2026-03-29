Le Kremlin a considérablement renforcé ses activités de renseignement dans la capitale autrichienne. Image: IMAGO / Gavriil Grigorov

Par peur de froisser Poutine, l'Autriche met l'Europe en danger

Vienne est considérée depuis longtemps, par son histoire, comme la «capitale des espions». Selon un rapport, la Russie y a considérablement renforcé ses capacités de renseignement ces dernières années.

Tobias Schibilla / t-online

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La Russie aurait sensiblement étendu ses activités de renseignement à Vienne et fait de la capitale autrichienne un nœud central pour la reconnaissance radio et satellitaire en Europe.

C'est ce que rapportent des milieux sécuritaires occidentaux et des experts dans une enquête du Financial Times américain. Ils estiment en outre que cela représente un danger considérable pour les Etats membres de l'Otan et d'autres partenaires occidentaux.

Une situation à risque pour l'ensemble de l'Otan

Selon ce rapport, des institutions russes situées à Vienne auraient installé, au cours des deux dernières années, de nombreuses nouvelles antennes paraboliques et autres équipements sur leurs toits. Bon nombre de ces installations ne seraient pas orientées vers l'est, en direction de Moscou, mais vers l'ouest, ainsi que vers des satellites assurant les liaisons de communication entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Des représentants des services de renseignement occidentaux en poste à Vienne rapportent que la Russie chercherait à intercepter depuis la capitale autrichienne les communications de gouvernements et d'armées d'Etats membres de l'Otan, ainsi que d'autres échanges relevant de la politique de sécurité européenne.

Il serait frappant de constater que les antennes les plus grandes ont régulièrement été réorientées, notamment juste avant la Conférence sur la sécurité de Munich, l'une des rencontres les plus importantes d'Europe en matière de politique de sécurité. Peu après, les antennes auraient été replacées dans leur position initiale.

De l'avis de ces services, cela témoigne d'une utilisation très active à des fins de surveillance de divers satellites et conférences, car des liaisons diplomatiques sécurisées classiques vers Moscou ne nécessiteraient pas d'être constamment réorientées.

De l'espionnage de satellites

Un groupe de techniciens en radiocommunication viennois, qui publie ses observations sous le pseudonyme «NomenNescio», affirme avoir analysé des images haute résolution du plus grand domaine russe de la ville du Danube, surnommé «Russencity» dans le langage populaire.

Selon ces analyses, de nombreuses antennes paraboliques du site sont orientées vers des satellites géostationnaires, tels qu'Eutelsat 3B et 10B, ainsi que SES-5 et Rascom QAF1, qui transmettent des liaisons entre l'Europe et l'Afrique. Des photos permettraient en outre de distinguer des lentilles spéciales placées devant les récepteurs, donnant la possibilité d'analyser des signaux provenant d'un angle plus large qu'avec des installations conventionnelles.

Le grand complexe «Russencity», situé sur la rive est du Danube, a été planifié dès les années 1980 sous Iouri Andropov, alors secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Selon l'historien autrichien du renseignement Thomas Riegler, cité par le Financial Times, le site était déjà conçu pendant la Guerre froide comme base pour le renseignement d'origine électromagnétique.

Outre le poste de la mission russe auprès des Nations Unies, le complexe abrite des logements pour le personnel russe et une école pour les enfants de diplomates. Les toits sont densément couverts d'antennes, comme le montrent les photos de «NomenNescio».

L'ambassade de la Fédération de Russie à Vienne. Image: Dmitry Valeyev

Une résistance limitée en Autriche

La Direction autrichienne pour la protection de l'Etat et le renseignement (DSN) avertit explicitement, dans son rapport actuel, des capacités techniques des installations d'écoute russes à Vienne. Les stations configurables de manière flexible constitueraient «un risque sécuritaire considérable» pour le contre-espionnage, peut-on y lire.

Selon les informations de l'autorité, quelque 500 diplomates russes travaillent à Vienne, dont jusqu'à un tiers seraient classifiés comme agents secrets infiltrés.

Malgré ces évaluations, Vienne a jusqu'à présent réagi avec retenue aux activités russes, comparativement à de nombreux Etats membres de l'Union européenne. Alors que certains d'entre eux ont expulsé des centaines de diplomates russes depuis 2022 pour suspicion d'espionnage, seuls quelques représentants ont été déclarés persona non grata en Autriche, selon des médias internationaux.

La crainte de froisser Moscou

L'une des raisons permettant à cette situation d'exister tient au droit pénal autrichien: l'espionnage classique n'est punissable que s'il vise directement des intérêts autrichiens, et l'interception de cibles étrangères depuis le sol autrichien reste en règle générale sans conséquence juridique.

Comme le rapporte le Financial Times, la DSN a bien remis au gouvernement une liste de personnes qui travailleraient dans les stations d'écoute russes à Vienne. Mais des responsables gouvernementaux craignent qu'une action plus ferme, par exemple sous forme d'expulsions massives, ne détériore davantage les relations avec Moscou et n'entraîne des mesures de représailles.

Un responsable autrichien de la sécurité est cité avec ces mots: si l'Autriche partage certes des informations sur les activités russes à Vienne avec ses partenaires européens, il est parfois «préférable d'observer plutôt que d'agir».

La Russie elle-même rejette régulièrement l'accusation d'utilisation abusive d'installations diplomatiques à des fins d'espionnage, ou ne s'exprime pas à ce sujet. L'ambassade de Russie à Vienne n'a par ailleurs pas répondu à une demande de commentaire du Financial Times.

Gerhard Karner, ministre autrichien de l'Intérieur. Image: Imago

Vienne, «capitale des espions»

Vienne est considérée depuis des décennies comme l'un des sites les plus importants au monde pour les services de renseignement, bien avant la controverse actuelle sur les installations d'écoute russes.

Dès la Guerre froide, les services occidentaux comme est-européens utilisaient la capitale autrichienne comme lieu de rencontre neutre, poste d'observation et plaque tournante pour des opérations dans les deux blocs. Le Traité d'Etat autrichien de 1955 et la neutralité permanente qui y est inscrite rendirent le pays attractif pour les deux camps.

Géographiquement, Vienne se situe à la jonction de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, non loin de l'ancienne frontière interallemande et de l'ancienne ligne de front du Pacte de Varsovie. Des historiens rappellent que, déjà pendant les guerres mondiales et la Guerre froide, de nombreux agents et services de courrier opéraient depuis Vienne vers des Etats tiers, tels que la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Des experts estiment que la ville a conservé, et même parfois renforcé, son rôle de nœud international d'espionnage après 1990.

Ce qui rend Vienne si attractive

Un facteur important est la présence de nombreuses organisations internationales dont le siège se situe à Vienne, notamment les Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Elles attirent des milliers de diplomates, de spécialistes et de lobbyistes, et offrent, selon l'évaluation d'experts, de multiples points d'entrée et couvertures pour les agents des services de renseignement. Le grand nombre d'ambassades et de sièges de sociétés internationales renforce également l'attrait des services de renseignement pour la ville, eux qui souhaitent collecter des informations politiques, militaires et économiques.

Il y a déjà plusieurs années, des experts évoquaient, notamment dans un article du journal Die Welt publié en 2009, la plus forte concentration au monde d'agents de services secrets étrangers à Vienne. En 2010, l'aéroport de la ville a été le théâtre de l'un des plus importants échanges d'agents entre la Russie et les Etats-Unis depuis la fin de la guerre froide, ce qui a encore renforcé la réputation de Vienne en tant que «capitale des espions».

Les observateurs soulignent toutefois que non seulement la Russie, mais aussi d'autres grands services de renseignement mènent à Vienne des activités de collecte d'informations à grande échelle, en partie ouvertement, en partie sous couverture diplomatique.