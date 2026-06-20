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Une chanteuse iranienne s'affiche sans voile: 74 coups de fouet

La chanteuse Parastoo Ahmadi a été condamnée à 74 coups de fouet
Parastoo Ahmadi a publié récemment un concert de 2024 sur Youtube.

Une chanteuse iranienne s'affiche sans voile: 74 coups de fouet

Parastoo Ahmadi et sept autres artistes ont été condamnées à 74 coups de fouet chacun pour avoir publié la vidéo d'un concert sur Youtube.
20.06.2026, 20:2220.06.2026, 20:22

Un tribunal iranien a condamné la chanteuse Parastoo Ahmadi et sept autres artistes à 74 coups de fouet chacun pour avoir diffusé un concert sur YouTube, selon sa vidéaste et un média local.

Vidéo: YouTube/Parastoo Ahmadi

Dans cette prestation, retransmise en direct en décembre 2024 et en ligne depuis, Parastoo Ahmadi interprétait des chansons empreintes de force et de mélancolie devant une salle vide, sur une scène faiblement éclairée et décorée d'un simple tapis persan, dans l'enceinte d'un caravansérail traditionnel.

Elle était accompagnée d'un pianiste, d'un batteur, d'un guitariste et d'un bassiste, tous vêtus de noir, tandis qu'elle portait une longue robe à bretelles, les lèvres maquillées en rouge.

En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public. Elles sont en outre tenues de porter des tenues couvrantes et de porter le voile.

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Le concert a été visionné trois millions de fois sur la chaîne youtube de la chanteuse, et des milliers de fois supplémentaires sur d'autres réseaux.

La vidéaste Tahmineh Monzavi a écrit jeudi sur Instagram:

«Deux ans d'interdiction d'exercer toute activité artistique et de quitter le pays et 74 coups de fouet pour nous tous»

Cette dernière ainsi que Parastoo Ahmadi, les musiciens et les autres personnes impliquées dans la production avaient été placés en détention provisoire quelques jours après la diffusion du concert.

Des médias iraniens avaient ensuite annoncé leur libération sous caution, tandis que le site d'information judiciaire en ligne Mizan Online soulignait qu'une plainte avait été déposée pour interprétation de chansons «sans respect des normes légales et religieuses».

L'Iran va porter plainte

Mizan et d'autres sites internet officiels n'ont pas confirmé la condamnation à 74 coups de fouet mais la plateforme d'information iranienne Emtedad a relayé la nouvelle jeudi. (ats/blg/afp)

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