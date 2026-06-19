beau temps23°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

Coupe du monde de football: l'Iran va porter plainte

epa13040296 The Islamic Republic of Iran national team are photographed prior to the FIFA World Cup 2026 group stage match Iran against New Zealand, in Los Angeles, California, USA, 15 June 2026. EPA/ ...
L'équipe iranienne avant son premier match de poule du Mondial. Keystone

L'Iran va porter plainte

La Fédération iranienne va porter plainte auprès de la FIFA en raison des «restrictions» qui sont «imposées» à son équipe pendant le Mondial 2026. Selon elle, ces restrictions empêchent la «Team Melli» d'aborder sereinement son prochain match contre la Belgique.
19.06.2026, 07:4719.06.2026, 07:47

Déjà échaudée par le refus des Etats-Unis de délivrer des visas à certains membres de son encadrement pour le tournoi, l'équipe se plaint désormais de n'être autorisée à arriver à Los Angeles «qu'un jour avant le match», au lieu de deux comme elle l'a demandé.

Ces «restrictions sont contraires au principe d'égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation», a argué ce responsable dans un communiqué. «Par conséquent, la fédération exprimera officiellement son mécontentement et déposera une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées», a-t-il ajouté. Contactée par l'AFP, la FIFA n'avait pas immédiatement réagi.

Xhaka explique sa célébration polémique

Lundi, après le nul (2-2) concédé par l'Iran pour son premier match contre la Nouvelle-Zélande, déjà à Los Angeles, le sélectionneur Amir Ghalenoei avait estimé que son équipe était «la plus maltraitée de toute la Coupe du monde».

Après des mois d'incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, la «Team Melli» participe bien au tournoi mais s'est exilée à la dernière minute au Mexique, où elle a installé son camp de base à Tijuana plutôt qu'en Arizona, et a vu les Etats-Unis refuser des visas à une quinzaine de membres de sa délégation.

Malgré ces difficultés, le staff technique a établi un programme prévoyant que l'équipe «devait arriver dans chaque ville hôte deux jours avant chaque match et regagner son camp de base le lendemain de la rencontre, afin d'assurer une préparation technique et physique optimale», a expliqué le responsable iranien.

«J'ai entendu l'os craquer»: horrible blessure au Mondial

Mais pour son match contre la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne n'a pu arriver que la veille à Los Angeles et a dû repartir immédiatement après le coup de sifflet final. La star de la Team Melli Mehdi Taremi avait dit que les joueurs n'avaient appris que le jour même qu'ils devaient quitter les Etats-Unis.

Ces propos ont été réfutés par Andrew Giulani, directeur du groupe de travail de la Maison Blanche sur l'organisation du Mondial, qui a affirmé que tel était le programme prévu pour l'équipe iranienne depuis le début.

«Nous avions clairement indiqué que telle était la procédure»
Andrew Giulani

Et d'insister: «l'équipe sera autorisée à entrer dans le pays la veille du match. On lui demandera de quitter le territoire après le match, c'est-à-dire le soir même (...) à Los Angeles et à Seattle» où l'Iran jouera son dernier match contre l'Egypte le 26 juin.

Le match Suisse-Canada s'annonce bouillant

«La même situation se répète aujourd'hui avant le deuxième match de l'Iran contre la Belgique», a encore déploré le responsable iranien. L'équipe avait réclamé de pouvoir arriver dès vendredi à Los Angeles, afin de pouvoir s'acclimater pour ce match prévu dimanche à midi, heure locale. Mais cette «demande a une nouvelle fois été rejetée», selon le communiqué. (jcz/ats/afp)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 14
La Coupe du monde 2026 en images:
source: fr170905 ap / andres kudacki
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chat s'est invité sur scène au pire moment
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«J'ai entendu l'os craquer»: horrible blessure au Mondial
Le match Canada-Qatar, disputé jeudi soir, a été marqué par une terrible scène survenue en deuxième mi-temps.
Le Canada a pris la tête du groupe B en écrasant 6-0 un Qatar réduit à neuf à Vancouver ce jeudi. Grâce à sa victoire, la sélection à la Feuille d'érable a fait un grand pas vers les 16es de finale du Mondial. Mais elle a aussi perdu un joueur qui ne devrait pas revenir au jeu avant de longs mois. Le malheureux a en effet été victime d'une terrible blessure.
L’article