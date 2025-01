Guerre dans le Donbass

En 2014, le conflit armé a commencé dans le Donbass (oblast de Donetsk et Louhansk), dans l'est de l'Ukraine. Des «autonomistes» soutenus par la Russie ont proclamé les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Parallèlement, la Russie a occupé la Crimée en violation du droit international.