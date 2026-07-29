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Le musicien irlandais oscarisé Glen Hansard est décédé

Glen Hansard avait 56 ans.
Glen Hansard avait 56 ans. Photographié ici au Royal Festival Hall à Londres, le mercredi 28 mai 2025.Image: Imago

Glen Hansard: l'Irlande a perdu l'une de ses légendes de la musique

Le musicien irlandais Glen Hansard, oscarisé pour la chanson du film «Once», est mort à 56 ans dans un accident de moto survenu à Dublin.
29.07.2026, 17:4929.07.2026, 17:52

Le chanteur et musicien irlandais Glen Hansard, récompensé d'un Oscar de la meilleure chanson originale en 2008, est décédé mercredi à l'âge de 56 ans dans un accident de moto, ont rapporté plusieurs médias irlandais.

ATC Management, l'agence qui le représente, a ainsi annoncé dans un communiqué transmis à la chaîne de télévision publique irlandaise RTE:

«C'est le cœur brisé que nous annonçons le décès de Glen Hansard, survenu aux premières heures de la matinée à la suite d'un accident de la route à Dublin.»

Contactée par l'AFP, ATC n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Une légende de la musique

La police irlandaise (Garda) a confirmé à l'AFP la mort, dans un accident de moto, d'un homme «d'une cinquantaine d'années», sans le nommer comme cela est l'usage.

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Glen Hansard était l'un des musiciens irlandais les plus réputés et les plus influents dans son pays, avec une carrière internationale de plus de trois décennies dans la musique, le cinéma et le théâtre, souligne RTE.

Né à Ballymun, Dublin, le 21 avril 1970, il a commencé à jouer de la musique très jeune, se produisant dans les rues de Dublin avant de cofonder le groupe de rock The Frames en 1990.

Le premier ministre très attristé

En tant que chanteur principal, guitariste et auteur-compositeur du groupe, il a contribué à faire de The Frames l'un des groupes les plus populaires de la scène musicale irlandaise.

Le succès international est arrivé avec le film «Once», sorti en 2007, réalisé par John Carney, dans lequel il joue aux côtés de la musicienne tchèque Marketa Irglova. Le duo incarne deux musiciens qui se rencontrent à Dublin et créent un partenariat artistique.

Le film lui a valu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour «Falling Slowly», l'un des titres phares de sa bande originale. Le chanteur a aussi mené une carrière solo à succès, lui valant plusieurs nominations aux Grammy Awards.

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Le premier ministre irlandais, Micheal Martin, s'est dit «profondément attristé» de ce décès. Il a loué sur X «un musicien et acteur talentueux qui a apporté une contribution majeure à la scène culturelle irlandaise pendant de nombreuses années». (ysc/ats/afp)

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