Originaire de Santa Cruz en Californie, Oliver Tree était âgé de 32 ans. Image: dr

Le chanteur Oliver Tree est mort

Deux hélicoptères se sont percutés en plein vol dimanche au-dessus de Rio de Janeiro, s'écrasant sur le parking d'un concessionnaire automobile. Au moins six personnes ont perdu la vie, dont le chanteur américain de 32 ans.

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Au moins six personnes ont été tuées dimanche à Rio de Janeiro dans la collision de deux hélicoptères. L'un d'eux transportait le chanteur américain Oliver Tree, selon une source policière.

Après une collision en plein vol, les hélicoptères se sont écrasés sur le parking d'un concessionnaire de véhicules électriques, provoquant un incendie qui a endommagé au moins 20 véhicules.

Les pompiers, dans un communiqué, ont indiqué:

«Au moins six décès ont été confirmés, tous parmi les personnes ayant pris place à bord des appareils impliqués dans l'accident»

Il n'y a pas de survivant.

Oliver Tree, qui se trouvait au Brésil dans le cadre d'une tournée mondiale, figurait sur la liste des passagers d'un des deux hélicoptères, a indiqué à l'AFP une source policière, qui a précisé que les victimes ne pouvaient pas encore être formellement identifiées en raison de graves brûlures.

Parmi les passagers qui accompagnaient le chanteur figuraient un producteur de musique brésilien, un réalisateur de clips argentin et le YouTuber argentin Gaspar Prim, connu sur Internet sous le nom de «Gaspi».

Plus tôt, le maire de Rio, Eduardo Cavaliere, avait fait état de «citoyens de nationalité étrangère à bord d'un des deux hélicoptères», sans plus de détails.

Circonstances inconnues

La collision s'est produite au-dessus du quartier de Recreio dos Bandeirantes. Le porte-parole des pompiers, le lieutenant-colonel Fabio Contreiras, a déclaré à CNN Brasil que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas encore connues.

Et de déclarer:

«Des débris de l'appareil sont éparpillés sur des centaines de mètres, les informations dont nous disposons restent donc très préliminaires (...), nous devons obtenir les enregistrements et les vidéos pour comprendre exactement ce qui s'est passé.»

Un hélicoptère en feu a été retrouvé parmi les voitures électriques, avec cinq victimes à l'intérieur, et l'autre, tombé à environ 100 mètres de là, ne transportait que son pilote, également décédé, selon lui.

Olivier Tree, 32 ans, était connu pour ses titres «Life Goes On», «Miss You» ou encore «Alien Boy».

Une importante colonne de fumée noire s'élevait au-dessus de la concession automobile, où plusieurs véhicules étaient en flammes, selon des images diffusées par des médias locaux.

Lorsque les batteries lithium-ion des véhicules électriques prennent feu, «elles libèrent des gaz hautement toxiques, la température et l'intensité du feu augmentent», a expliqué le porte-parole des pompiers, précisant qu'éteindre un tel incendie «nécessit[ait] trois à quatre fois plus d'eau que pour un incendie de voiture classique».

Au Brésil, 84 accidents aériens ont été recensés depuis le début de l'année 2026, faisant 25 morts, selon les statistiques du Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa). (sda/ats/afp/svp)