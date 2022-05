L'Eurovision, vous zappez ou vous matez? Voici le résultat de notre sondage

L'Eurosong c'est le rendez-vous des costumes à paillettes, des déguisements improbables et des refrains entêtants. On vous a demandé ce que vous en pensiez et le voici le résultat.

Faire un sondage sur l'Eurovision (Eurosong officiellement), c'est comme donner son avis sur les ananas dans la pizza, les opinions seront de toute manière tranchées. Eh bien, comme nous n'avons peur de rien chez watson, on vous a quand même demandé ce que vous en pensiez et, malheureusement, vous ne vous joindrez pas aux 183 millions de personnes (dont ma collègue Alice et moi-même) qui regarderont le show samedi soir. On vous pardonne, juste un peu. Pour ceux qui ont encore envie de répondre au sondage et faire basculer les résultats du côté du bien, c'est par ici.

OK, vous n'êtes pas fan

Entrons dans le vif du sujet, vous êtes 42% à trouver l'Eurosong «trop ringard» mais attention, 23% d'entre vous regardent la grand-messe de la chanson européenne assidûment. Bon, on ne va pas faire preuve de mauvaise foi et dire que le résultat est serré, en gros, vous n'en avez rien à faire.

Mais vous aimez vous moquer

Oui, 72% des sondés disent qu'ils regardent les prestations de l'Azerbaïdjan, de la Suisse et des autres juste pour se moquer. Oui, oui, se moquer. Sachant que vous préférez ne pas regarder l'émission, vous n'avez sûrement pas vu la prestation magistrale du candidat espagnol Rodolfo en 2008.

Les performances, quelles performances?

Vous vous souvenez des hôtesses de l'air perchées représentant le Royaume-Uni ou des monstres du groupe Lordi (qui ont remporté l'édition 2006)? Alors, vous saurez que ces performances originales ont marqué le concours vieux de 65 ans. Mais encore faut-il se laisser porter par le côté WTF de cette cérémonie. A croire que je n'ai pas réussi à vous convaincre, car vous êtes 52% à ne pas comprendre le délire des chorégraphies savamment préparées. Voici le Royaume-Uni avec Flying the flag.

Twelve points go to...

Vous avez fait option maths au gymnase? Alors, vous comprendrez peut-être du premier coup le calcul des points attribués par chaque pays. En tout cas, vous êtes 37% à pouvoir l'expliquer et 41% à n'y trouver aucun intérêt.

Oui, on peut faire encore plus WTF

Parce qu'il n'y a rien d'impossible à l'Eurovision, vous êtes 83% à penser que la prestation d'«epic sax guy» que voici 👇🏽

ne sera de loin pas la meilleure performance de la cérémonie. Et oui, je suis d'accord avec vous, nous aurons des Norvégiens en loups jaunes fluo pour l'édition 2022. Vous n'avez pas compris ma phrase? Regardez ici, tout s'explique.

Etre ou ne pas être ringard

C'est la meilleure question du sondage: l'Eurovision c'est ringard ou c'est cool parce que c'est ringard?

Résultats serrés avec seulement 9% d'écart. En tant qu'eurotéléspectatrice, je prends ce qui m'arrange, alors je dirai que le ringard, c'est comme les vieux jeans déchirés, ça devient forcément cool à un moment donné.

Ukraine et politique

Ah, voilà le sujet phare du moment. Impossible de distinguer le concours de l'Eurovision et les cours de géopolitique. Oui, oui, la Grèce donnera toujours ses douze points à Chypre et les pays voisins s'encouragent parmi (sauf la France qui ne plaît pas forcément aux Etats frontaliers, allez comprendre). Vous êtes 30% à penser que la politique joue un rôle, mais 36% à n'en avoir toujours rien à faire, oh les relous.

Quant à savoir si l'Ukraine devrait remporter l'édition 2022, 53% d'entre vous pensent que ce serait la limite du politiquement correct.

via GIPHY On vous met les Belges heureux, juste parce que ça nous fait plaisir.

Vous avez vu le film?

Il s'appelle Fire Saga, c'est un duo islandais loufoque qui se présente à l'Eurovision. Vous êtes 66% à ne jamais avoir entendu parler de ce film. Moi non plus. On regarde la bande-annonce.

Pour tous ceux qui ont participé à notre sondage et qui sont fans de l'Eurovision (oui, on sait que vous existez). On vous offre un petit cadeau. Il s'agit d'une carte interactive répertoriant tous les pays qui ont participé au concours et vous pourrez aussi écouter les meilleures chansons de chaque pays. C'est cadeau.