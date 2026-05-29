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Le TCS a testé 26 sièges auto pour enfant, l'un est un échec

Ce siège auto est un «échec total au crash test frontal» du TCS

Tous les sièges auto pour enfant ne se valent pas. Lors de son récent test, le TCS a pointé quelques problèmes sur certains modèles.
29.05.2026, 10:0729.05.2026, 10:07

Le dernier test du Touring Club Suisse (TCS) livre un bilan globalement rassurant pour les parents. Sur 26 nouveaux sièges auto pour enfants passés au crible, 22 obtiennent les mentions «très recommandé» ou «recommandé». Un modèle est toutefois clairement déconseillé après un résultat alarmant lors d’un crash-test frontal. Le TCS parle même d'«échec total».

Les experts du TCS ont évalué les sièges selon plusieurs critères: sécurité, facilité d’utilisation, ergonomie, présence de substances nocives et impact environnemental. Parmi les meilleurs élèves figurent les modèles Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size et Silver Cross Glide Plus 360, qui arrivent en tête du classement. Les sièges Cybex Sirona Ti et Pallas G3 ainsi que le Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size complètent le groupe de tête.

Le TCS a testé 26 sièges auto bébé
Voici, de gauche à droite, les trois meilleurs sièges auto, selon le TCS.Image: montage watson

Une coque bébé éjectée lors du crash-test

Le principal point noir du test concerne le siège Kinderkraft Mink Pro 2 associé à la base Isofix Mink FX2. Lors de l’essai de collision frontale, la coque pour bébé s’est détachée de sa base et a été projetée avec le mannequin à travers l’installation de test. Selon le TCS, «dans un accident réel, le risque de blessure pour un enfant serait extrêmement élevé». Le fabricant a depuis réagi en annonçant proposer un échange ou un remboursement aux clients concernés.

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L’organisation rappelle que ses essais vont au-delà des exigences légales européennes. Les crash-tests reproduisent des contraintes plus sévères que celles imposées par la norme d’homologation UN R129.

Test TCS de sièges pour enfants majoritairement positif – un modèle échoue
Voici le classement des 26 sièges auto testés par le TCS.Image: TCS

Un siège pénalisé pour des substances controversées

Autre point relevé par le test: la présence d’un retardateur de flamme controversé dans le siège Jané Concord Kombikid. Une concentration élevée d'une substance suspectée d’effets cancérogènes et perturbateurs endocriniens, a été détectée. Le siège a ainsi été déclassé malgré des performances correctes dans les autres domaines.

En revanche, tous les modèles testés ont obtenu les meilleures notes concernant les polluants environnementaux. Aucun ne contenait notamment de PFAS, ces substances chimiques persistantes de plus en plus surveillées pour leurs effets potentiels sur la santé et l’environnement.

Prudence avec les sièges vendus en ligne

Le TCS met également en garde contre certains sièges commercialisés sur des plateformes en ligne. Plusieurs modèles aux designs très similaires, dont les Kidiz 360, Ding Aiden 360 ou Xomax 946i, ont montré des défaillances structurelles lors des tests de choc frontal.

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Même s’ils respectent les exigences minimales permettant leur vente en Europe, des éléments porteurs ont cédé pendant les essais. Le TCS estime que ces résultats révèlent d’importantes lacunes de sécurité et recommande d’éviter ces modèles.

L’organisation rappelle enfin qu’au-delà du prix ou de l’apparence, le choix d’un siège auto doit avant tout reposer sur des critères de sécurité éprouvés, les différences entre modèles pouvant s’avérer considérables en cas d’accident.

Le TCS propose sur son site un outil interactif pour comparer les différents modèles entre eux.

(hun)

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