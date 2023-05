Voici le lac glaciaire Fjallsárlón. Ce parc national est situé autour du glacier Vatnajökull, en Islande. Image: imago

Voici les plus beaux parcs nationaux d'Europe

Randonnées, paysages, nature: les parcs nationaux d'Europe ont beaucoup à offrir. Une plateforme de voyage a sélectionné les meilleurs.

Sandra Simonson

Les parcs nationaux sont très appréciés, et pas seulement par les passionnés des randonnées ou de nature. La plate-forme de voyage European Best Destinations a sélectionné les douze meilleurs parcs nationaux européens. Mis à part quelques «classiques», on y trouve de véritables secrets pour les touristes.

Lacs de Plitvice, Croatie

Le parc national des lacs de Plitvice en Croatie fait partie du paysage karstique dinarique et compte parmi les régions karstiques les plus impressionnantes au monde. Dans le parc national, vous pouvez faire de la randonnée. L'aviron, le ski, la luge ou le vélo y sont également très appréciés.

Lacs de Plitvice, en Croatie. Image: pixabay

Le parc national est ouvert tous les jours de 7h à 19h. Les billets sont disponibles à des prix différents selon la saison: en hiver (du 1er novembre au 31 mars), les adultes paient environ 10 francs l'entrée. En avril, mai et octobre, le billet régulier coûte 23,50 francs. Si vous souhaitez visiter le parc en haute saison, le prix est d'environ 40 francs par personne pour la journée complète, contre 27 francs pour la fin de journée uniquement.

Suisse saxonne, Allemagne

Le parc national de la Suisse saxonne possède quelques points forts que vous ne devez pas rater: le pont de Bastei, qui est l'emblème du parc, et la «petite muraille de Chine».

Parc national de la Suisse saxonne, en Allemagne. Image: pixabay

Il est possible de faire du vélo, des promenades en bateau à vapeur ou d'aller voir le théâtre en plein air de la Felsenbühne Rathen. Par ailleurs, vous pouvez rejoindre le parc national en train, notamment via les arrêts de Pirna, Königstein, Bad Schandau ou Sebnitz.

Dolomites de Belluno, Italie

Belluno, dans les Dolomites, fait partie des régions de vacances les plus appréciées d'Italie. Le parc national qui s'y trouve existe depuis 1993 et s'étend sur une superficie totale d'environ 31 000 hectares.

Dolomites de Belluno, en Italie. Image: flickr

Les grimpeurs, mais aussi les randonneurs et les vététistes y trouvent leur compte. Quant aux motards, ils peuvent également se réjouir des nombreux cols sinueux.

Wild Taiga, Finlande

La Wild Taiga est également appelée «la vraie nature sauvage nordique». Elle est non seulement connue, comme son nom l'indique, pour sa nature sauvage, mais aussi pour sa beauté. Cette région de Finlande se caractérise par des forêts de conifères anciennes, des lacs cristallins et des rivières tumultueuses.

Wild Taiga, en Finlande. Image: wildtaiga.fi

La faune qui y vit est particulièrement fascinante. Avec un peu de chance, vous pourrez y observer des ours bruns, des élans, des lynx, des loups, des gloutons et de nombreux autres animaux sauvages.

En hiver surtout, il existe en outre de nombreuses activités sportives comme les randonnées en raquettes, le ski de fond, les promenades en chien de traineau ou les bains de glace.

Les Ecrins, France

Le massif des Ecrins se situe au milieu des Alpes du Nord et des Alpes du Sud en France et est considéré comme l'un des plus beaux parcs naturels de France. Ainsi, les amoureux de la montagne ne sont pas les seuls à y trouver leur compte.

Parc national des Ecrins, en France. Image: wikipedia commons

Le point culminant du parc est la Barre des Ecrins, qui culmine à 4100 mètres. Le Mont Pelvoux, avec ses 3932 mètres, attire également les randonneurs et les grimpeurs.

D'autres pistes

Après le top 5, d'autres magnifiques parcs nationaux figurent dans le classement. Parmi eux, le célèbre Göreme en Turquie ou, moins connu, le très secret Soomaa en Estonie. Voici les places 6 à 12:

6e place: Durmitor, Monténégro

7e place: Triglav, Slovénie

8e place: Soomaa, Estonie

9e place: Ordesa, Espagne

10e place: Göreme, Turquie

11e place: Sarek, Suède

12e place: Vatnajökull, Islande

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)