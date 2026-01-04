beau temps-3°
Nicolas Maduro

Capturé, Maduro arrive en détention à New York (vidéo)

«Happy New Year»: Maduro arrive en détention

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a atterri samedi sur le sol américain et a été conduit à New York, où il doit formellement être inculpé. Une vidéo montre son passage dans un couloir encadré d'agents.
04.01.2026, 10:1704.01.2026, 12:08

Après l’enlèvement de Nicolas Maduro, les Etats-Unis ont transféré le président vénézuélien à New York, où il fait désormais l’objet de poursuites judiciaires. Dans la nuit de samedi à dimanche (heure suisse), les autorités américaines ont organisé une présentation très médiatisée du dirigeant déchu.

Il est arrivé à l'aéroport Stewart International au nord de la ville, dans un avion affrété par le ministère de la Justice, le chef de l'Etat a été ensuite transporté par hélicoptère à Manhattan, où l'attendait un important convoi policier. Il a ensuite rejoint les locaux de l'agence antidrogue américaine (DEA). Une vidéo montre Nicolas Maduro, encadré par des agents, marchant dans un couloir. On l’entend saluer des personnes hors champ en lançant «Bonne nuit» et «Happy New Year».

La scène 👇

Vidéo: watson

Le Vénézuélien a été transféré dans une prison de Brooklyn, le Metropolitan Detention Center, selon plusieurs médias américains. C'est dans cette même maison d'arrêt qu'était récemment détenu durant tout son procès le rappeur P. Diddy. Le président vénézuélien doit comparaître à une date indéterminée devant un juge de New York.

La chute de «Super-moustache»: homme du peuple à la poigne de fer

Le dirigeant vénézuélien est notamment accusé de «complot en vue de narcoterrorisme» ainsi que de «complot en vue de l’importation de cocaïne». Toujours d’après ces sources, Nicolás Maduro devrait comparaître prochainement devant un tribunal. (jah/avec afp)

