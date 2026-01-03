beau temps
Venezuela

Avant Maduro, la capture par les Etats-Unis de Noriega

Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains

En 1989, l’invasion américaine du Panama marque la dernière intervention militaire directe des Etats-Unis en Amérique latine. Voici ce qu'il s'est passé.
03.01.2026, 14:4003.01.2026, 14:40

En 1989, le président américain, George Bush, ancien directeur de la CIA, ordonne l'invasion du Panama pour capturer l'homme fort du pays, le général Manuel Noriega, ex-collaborateur des services secrets américains poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue.

Il s'agit de la dernière intervention militaire américaine en date en Amérique latine avant la capture et l'exfiltration, samedi, du président vénézuélien, Nicolas Maduro, selon Donald Trump, accompagnée de frappes visant notamment la capitale Caracas.

Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro

En 1989, quelque 27.000 GI, dont 13 000 sont stationnés au Panama, avaient participé à l'opération «Juste Cause» qui a fait officiellement 500 morts- mais des ONG évaluent le nombre des victimes à plusieurs milliers.

(Original Caption) 1/04/1990-Miami, FL- Ousted Panamanian dictator Manuel Noriega is shown in this Justice Department mug shot released by the U.S. Attorney&#039;s office in Miami. Noriega surrendered ...
Manuel Noriega, après sa capture par les Américains.Image: Bettmann

Le 20 décembre, les soldats américains prennent possession des rues de la capitale. Après s'être réfugié deux semaines à l'ambassade du Vatican, Manuel Noriega se rend le 3 janvier 1990.

Deux ans avant sa capture, Noriega affirmait que sa tête était mise à prix parce qu'il refusait de coopérer à un plan américain d'invasion du Nicaragua.

Condamné a de la prison

Il sera condamné par un tribunal de Floride à 40 ans de prison pour trafic de drogues et blanchiment de capitaux, peine réduite de moitié pour bonne conduite.

Panamanian former dictator Manuel Antonio Noriega begins his three months house arrest as he arrives to his daughter s house in Panama City, Panama, 28 January 2017. Noriega was moved to house arrest ...
Manuel Noriega, le 28 janvier 2017.Image: imago stock&people

Il a été détenu successivement, jusqu'à sa mort en 2017, aux Etats-Unis, en France et au Panama pour trafic de drogue, blanchiment de fonds et disparitions forcées d'opposants pendant qu'il était au pouvoir (1983-1989). (jah/afp)

L'ONU s'inquiète du droit international ++ Moscou exige des «éclaircissements immédiats»
Les Etats-Unis ont frappé le 3 janvier plusieurs sites au Venezuela et affirment avoir capturé Nicolas Maduro, le président. Les derniers développements, par ici 👇
L’article