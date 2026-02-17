Jesse Jackson est décédé. Image: AP

Proche de Martin Luther King, Jesse Jackson est mort

Le pasteur noir et militant américain s'est éteint à 84 ans. Il était devenue une icône de la lutte contre le racisme aux Etats-Unis.

Le pasteur noir américain Jesse Jackson est décédé, a annoncé sa famille dans un communiqué mardi. Cet ardent défenseur des droits des Afro-Américains et compagnon de route de Martin Luther King avait 84 ans.

«Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité», a-t-elle estimé, précisant qu'il était mort «en paix mardi, entouré par sa famille». (jzs/ats)