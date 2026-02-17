faible pluie
Décès

Proche de Martin Luther King, Jesse Jackson est mort

The Rev. Jesse Jackson speaks to attendees at the inaugural Sunday Dinner event, hosted by the South Carolina Democratic Party&#039;s Black Caucus, Sunday, March 27, 2022, in Columbia, S.C. Jackson pl ...
Jesse Jackson est décédé.Image: AP

Proche de Martin Luther King, Jesse Jackson est mort

Le pasteur noir et militant américain s'est éteint à 84 ans. Il était devenue une icône de la lutte contre le racisme aux Etats-Unis.
17.02.2026, 11:1517.02.2026, 11:15

Le pasteur noir américain Jesse Jackson est décédé, a annoncé sa famille dans un communiqué mardi. Cet ardent défenseur des droits des Afro-Américains et compagnon de route de Martin Luther King avait 84 ans.

«Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité», a-t-elle estimé, précisant qu'il était mort «en paix mardi, entouré par sa famille». (jzs/ats)

