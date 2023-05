L'USS Gerald Ford a jeté l'ancre dans le fjord situé devant la capitale norvégienne. Keystone

Les Etats-Unis envoient ce monstre nucléaire aux portes de la Russie

Un navire aussi grand qu'une ville. L'USS Gerald Ford est entré en Norvège. En signe de solidarité avec les autres pays de l'Otan, assurent les Etats-Unis. La Russie voit les choses différemment.

Christoph Cöln

L'USS Gerald Ford est le plus grand navire de guerre au monde. C'est le premier porte-avions nouvellement conçu par l'US Navy depuis 40 ans. Nommé d'après le 38e président des États-Unis, il sert de forteresse flottante aux forces armées américaines. Mercredi, il est arrivé à Oslo pour son deuxième voyage à l'étranger et a jeté l'ancre dans le fjord devant la capitale norvégienne.

L'arrivée de l'USS Gerald Ford👇 Vidéo: twitter

De nombreux curieux ont suivi l'arrivée du navire de 333 mètres de long. Selon l'armée norvégienne, cette visite doit permettre de développer la coopération militaire avec les Etats-Unis. Plusieurs exercices communs sont prévus à cet effet dans les jours à venir.

«C'est un signe clair des garanties de sécurité que nous avons reçues de l'Otan et de notre partenariat étroit avec les États-Unis. Il s'agit de la sécurité de la Norvège.» Déclaration à l'arrivée du navire de Bjørn Arild Gram, ministre norvégien de la Défense.

L'USS Gerald Ford est l'un des 11 porte-avions géants de l'US Navy👇 Vidéo: twitter

La Norvège partage une frontière de près de 200 kilomètres avec la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a un an, de nombreux pays riverains se sentent menacés par la Fédération de Russie et son dirigeant autocratique Vladimir Poutine. La Finlande, autrefois neutre, et la Suède ont demandé leur adhésion à l'Otan en réaction au pouvoir impérial du Kremlin.

Stabilité européenne

Un porte-parole de la marine américaine a déclaré que la visite du navire en Norvège permettait de stabiliser les partenariats stratégiques en Europe et contribuait à «garantir une région de l'Atlantique Nord et de l'Arctique sûre et stable». Le reste du monde en profite également, selon Erik J. Eslich, commandant du US Carrier Strike Group 12.

La Russie ne voit pas les choses du même oeil.

«Il n'y a pas de problèmes dans la région qui nécessitent une solution militaire ou même une intervention extérieure. Compte tenu du fait que la Norvège admet que la Russie ne représente pas une menace directe pour elle, de telles menaces n'ont aucun sens. Elles sont même nuisibles.» Déclaration de Timur Tchekanov, un représentant de l'ambassade russe en Norvège.

Le porte-avions de classe Ford peut accueillir jusqu'à 90 avions de combat. Image: AP NTB Scanpix

Le navire, équipé d'une propulsion nucléaire, est gigantesque. Avec une longueur de 337 mètres et une hauteur de 76 mètres, l'USS Gerald Ford dépasse tous les navires de guerre précédents. Sa vitesse maximale est d'environ 56 kilomètres par heure, soit 30 nœuds. Il est équipé de systèmes de défense antiaérienne à guidage radar, de canons de navire de gros calibre pour repousser les attaques aériennes et d'une catapulte électromagnétique pour avions, utilisée pour la première fois sur les navires de cette classe.

Cela permet d'amener des avions pesant jusqu'à 50 tonnes à une vitesse de 200 kilomètres par heure. Le porte-avions peut accueillir plus de 90 avions de combat et hélicoptères. Les coûts de développement, de construction et d'essais s'élèvent à plus de 18 milliards de dollars américains.

Le navire a été mis en service en 2017. «Les mains et l'acier américains ont créé un message de 100 000 tonnes pour le monde», a déclaré le président américain de l'époque, Donald Trump, lors du baptême du navire.

«La puissance de l'Amérique est inaccessible»

En réalité, Trump a légèrement exagéré; un peu plus de 90 000 tonnes d'acier ont été nécessaires pour construire le navire.

