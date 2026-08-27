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L'état de santé du roi Harald de Norvège jugé «extrêmement grave»

L’état de santé du roi Harald V de Norvège, 89 ans, s’est fortement détérioré. Hospitalisé à Oslo, le souverain est dans un état «extrêmement grave». (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images)
Le roi Harald V (ici en avril 2026), doyen des souverains européens, est hospitalisé à Oslo depuis le 17 août.Getty Images Europe

L'état de santé de ce roi est «extrêmement grave»

La santé du roi Harald V suscite une vive inquiétude en Norvège. Hospitalisé depuis dix jours à Oslo, le souverain de 89 ans a vu son état se détériorer et est désormais jugé «extrêmement grave» par le Palais royal. La reine Sonja et le couple princier ont annulé tous leurs engagements pour se rendre à son chevet.
27.08.2026, 10:4527.08.2026, 10:45

L'état de santé du roi Harald de Norvège, âgé de 89 ans et hospitalisé pour des complications liées à une maladie du sang, s'est détérioré et est désormais «extrêmement grave», a annoncé jeudi le Palais royal norvégien. La reine Sonja et le couple princier ont annulé tout leur programme, a ajouté le palais. Ils se trouvent à l'hôpital avec le roi, selon des images des médias norvégiens.

Doyen des souverains en Europe, le roi Harald V souffre d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges. Il est hospitalisé depuis le lundi 17 août à l'Hôpital national d'Oslo. «L'état de santé de Sa Majesté le Roi s'est détérioré (et) est très grave», a indiqué le Palais dans un communiqué, sans donner plus d'informations.

Le Roi reçevait des antibiotiques pour traiter son infection bactérienne dans le sang et avait bien répondu à ce traitement au cours du week-end dernier, avait précisé le palais dimanche. Monté sur le trône de Norvège en 1991, Harald connaît depuis plusieurs années de multiples problèmes de santé, mais il a toujours exclu d'abdiquer.

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Ces derniers jours, plusieurs membres de sa famille, dont son fils le prince héritier Haakon, régent en son absence, se sont succédé à son chevet à l'hôpital. Il y avait été admis pour une rétention d'eau provoquée par son traitement à la cortisone, ce qui lui avait valu d'être placé en arrêt maladie pour deux semaines.

Entre scandales et problèmes de santé

Ces problèmes de santé surviennent alors que la famille royale norvégienne a été éclaboussée par plusieurs scandales ces derniers mois, notamment en lien avec la princesse héritière Mette-Marit, mariée à Haakon. La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014 alors que le financier américain avait déjà été condamné.

OSLO, NORWAY - MAY 17: (L-R) Prince Sverre Magnus of Norway, Crown Princess Mette Marit of Norway and Crown Prince Haakon of Norway attend the Norwegian Constitution Day with the children&#039;s parad ...
Getty Images Europe

La princesse a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby. Né d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit et Haakon en 2001, le jeune hmme 29 ans, a été condamné en juin à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation dont des violences contre une ancienne compagne. Il a fait appel.

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Souffrant elle-même d'une maladie pulmonaire incurable, Mette-Marit, 53 ans, a par ailleurs dû subir une greffe des poumons en juillet.

(mbr avec afp)

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