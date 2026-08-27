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Cyberattaque contre des aéroports: des millions de clients visés

Cyberattaque contre des aéroports: des millions de clients touchés

Trois aéroports britanniques ont été visés par une cyberattaque. Les informations compromises des clients comprennent des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des immatriculations de véhicules et des codes postaux.
27.08.2026, 18:3927.08.2026, 18:39

Les données personnelles de millions de clients ont été dérobées lors d'une cyberattaque visant trois aéroports britanniques, a annoncé jeudi le groupe Manchester Airports Group (MAG). L'attaque n'a affecté ni les vols, ni l'exploitation des aéroports.

Selon le MAG, qui gère les aéroports de Manchester, Londres-Stansted et East Midlands, cette attaque concerne les données de 8,7 millions de clients. Les informations compromises comprennent des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des immatriculations de véhicules et des codes postaux.

L'incident «n'a entraîné aucune perturbation opérationnelle» et «les opérations aéroportuaires demeurent inchangées», a assuré le MAG dans un communiqué. La cyberattaque a eu lieu durant le week-end, mais le groupe n'en a eu connaissance que mardi.

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«À aucun moment la sécurité des passagers ou la sûreté aérienne n'ont été compromises», a poursuivi le MAG, ajoutant que les coordonnées bancaires et de paiement n'avaient pas non plus été affectées. Il attribue la cyberattaque à «un tiers non autorisé», sans fournir davantage de précisions.

Mesures pour protéger les clients

«Nous avons immédiatement circonscrit le risque et travaillons avec des conseillers spécialisés, en prenant les mesures appropriées pour protéger nos clients et nos systèmes», a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni a été frappé l'an dernier par une vague de cyberattaques visant notamment le constructeur automobile Jaguar Land Rover, le distributeur Marks & Spencer, le grand magasin Harrods et la chaîne alimentaire Co-op. (ag/ats)

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