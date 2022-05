Risque-t-on une pénurie d'huile en Suisse? Voici ce que l'on sait

Chez nos voisins français, les rayons contenant de l'huile de tournesol sont vides, mais qu'en est-il en Suisse? Doit-on craindre une pénurie? Explications en trois points.

La crainte d'une pénurie est sur toutes les lèvres: la France voit ses rayons d'huile de tournesol vidés par les consommateurs inquiets. Doit-on craindre des conséquences semblables? Réponses des principaux acteurs suisses de la grande distribution.

Y a-t-il une pénurie en Suisse?

Les distributeurs sont formels, ils n'ont constaté aucune pénurie jusqu'à présent.

«Nous avons encore suffisamment de marchandises en stock et nous sommes toujours livrés»

explique le porte-parole de la Migros, Tristan Cerf. Il ajoute que si certains ont pu constater quelques rayons vides dans les supermarchés en Romandie, cet effet est dû à la lecture des médias français. Comprenez, les clients suisses se sont inquiétés d'une pénurie et ont dévalisé les rayons.

Même son de cloche du côté de la Coop où «aucun effet notable sur l'approvisionnement n'a été ressenti». Seule mesure ayant été appliquée, la suspension des actions pour l'huile de tournesol. «Il s'agissait d'une mesure de précaution pour faire face à une légère augmentation de la demande», précise Rebecca Veiga, responsable du service média de Coop. La tendance de l'achat de précaution s'est aussi fait sentir chez Aldi et Lidl, avec une légère augmentation des achats d'huile alimentaire, de farine et de pâtes. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale.

Doit-on s'inquiéter pour le futur ?

Et si vous doutez encore de la dépendance du marché suisse à l'huile de tournesol ukrainienne, Florie Marion, responsable communication de l'Office fédéral de l'Agriculture précise dans le quotidien 24heures, qu'en Suisse, l'huile de tournesol est importée à 88%, mais que seul un dixième des importations vient d'Ukraine et aucune ne provient de Russie.

«40% proviennent de l’Union européenne et 47% du continent africain. Si bien que dans les chiffres que nous avons actuellement, nous ne sommes pas du tout dans une situation alarmante pour ce produit» Florie Marion, responsable communication de l'Office fédéral de l'Agriculture 24heures

Mais que se passe-t-il en France? Eh bien, la même chose que chez nous, mais à plus large échelle. On ne va pas se mentir, à force d'entendre que l'Ukraine est l'un des principaux producteurs d'huile de tournesol au monde, on en vient à déduire qu'il y aura pénurie et on se rue sur les étalages dans les supermarchés. (On vous explique tout ça ici)

Attention, toutefois, à ne pas confondre l'importation de l'huile de tournesol pour l'usage ménager à celui qui est utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication des aliments et autres recettes transformées (pâtes à pizza, pâtes feuilletées, etc.). En effet, le magazine capital.fr souligne que dans ce secteur, la pénurie d'huile de tournesol qui provient majoritairement d'Ukraine se fait sentir. L'une des solutions pour palier ce manque serait d'utiliser d'autres ingrédients dont de l'huile de colza, mais cela ne va pas sans en informer le consommateur, comme le précise la Fédération romande des consommateurs.

«Plusieurs pays européens sont en train de mettre en place un système pour faciliter le remplacement de l’huile de tournesol ukrainien par d’autres matières grasses dans les aliments transformés. La FRC demande que les consommateurs soient correctement informés de ce genre de changement de recette. Les autorités devraient avoir une vue d’ensemble de ces changements. Autoriser une liste de plusieurs sortes d’huiles à choix serait une perte de transparence inadmissible pour les consommateurs.» Fédération romande des consommateurs

Quelle influence sur les prix?

Pas de panique donc concernant l'approvisionnement en huile de tournesol dans les supermarchés, mais ce que vous avez probablement remarqué dans votre panier de courses, c'est bel et bien l'augmentation des prix. Et c'est malheureusement ce constat qui doit nous alerter.

«Nous avons dû augmenter les prix du café, des pâtes, des produits de boulangerie ou des conserves de fruits en début d'année. Cela s'explique principalement par les suites de la pandémie, le manque de conteneurs maritimes, l'augmentation des frais de transport et les mauvaises récoltes de l'année dernière.» Tristan Cerf, responsable communication Migros

D'autres hausses de prix ne sont, toutefois, pas à exclure, explique la Migros, «car la situation des matières premières reste tendue et la guerre en Ukraine ne contribuera pas à apaiser les tensions».