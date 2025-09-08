Des policiers et des habitants se tiennent près d’un barrage routier où une fusillade avec la police a eu lieu près de la ville de Piopio, en Nouvelle-Zélande. Image: AFP

Un père en cavale abattu par la police: ses enfants sont dans la brousse

Un père en cavale depuis 2021 a été abattu en Nouvelle-Zélande, laissant ses trois enfants seuls dans la brousse, recherchés par la police.

Ben Strang

Un père de famille néo-zélandais, disparu depuis près de quatre ans avec ses enfants, a été tué lors d'une confrontation avec la police, ont annoncé lundi les autorités. Tom Phillips s'était enfui avec ses trois enfants en décembre 2021 après une dispute avec son ex-compagne.

Tôt lundi matin, la police a été appelée pour un vol dans un magasin de Waikato, sur l'île du Nord, prétendument commis par deux personnes à bord d'un quad. Phillips avait jusqu'ici réussi à échapper à toute interpellation, malgré plusieurs signalements, notamment pour une précédente tentative d'effraction dans un magasin le mois dernier.



La police a intercepté le quad à l'aide d'une herse posée sur la route, après quoi des coups de feu ont été tirés.

Jill Rogers, commissaire adjointe pour la région des districts du Nord a indiqué qu'une «deuxième patrouille est arrivée et a engagé le combat» avec le fugitif, qui est ensuite décédé.

Jill Rogers. Keystone

Phillips était accompagné d'un de ses enfants. Celui-ci n'a pas été blessé, a été pris en charge et coopère avec la police, notamment en indiquant les endroits où les autres pourraient être cachés.

Les enfants

Ils sont supposés avoir 9, 10 et 12 ans, selon les médias néo-zélandais. Environ 50 agents sont affectés à la recherche des enfants. La commissaire Rogers a indiqué qu'elle pensait que les enfants étaient seuls dans la brousse, et qu'elle s'inquiétait des températures glaciales attendues pendant la nuit.

Elle n'a pas souhaité répondre à la question de savoir si les deux autres enfants en liberté pouvaient être armés. La police soupçonnait Tom Phillips d'avoir commis plusieurs infractions depuis sa fuite et l'avait accusé de vol aggravé, de blessures graves et de possession illégale d'une arme à feu.

La mère des trois enfants, prénommée Cat, a déclaré avoir été «profondément soulagée» que l'épreuve soit terminée. Elle a confié à la radio RNZ:

«Ils nous ont énormément manqué chaque jour, et nous attendons avec impatience de les accueillir à la maison»

«En même temps, nous sommes attristés par la tournure des événements d'aujourd'hui. Nous avons toujours espéré que les enfants puissent revenir en paix et en sécurité». La mère a demandé de respecter le droit à la vie privée de la famille pour que les enfants se réintègrent dans un «environnement stable et aimant» après avoir «enduré une période longue et difficile». (jah)