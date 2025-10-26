en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Asie

Le Cambodge et la Thaïlande s'accordent en présence de Trump

Le Cambodge et la Thaïlande s'accordent en présence de Trump

En tournée en Asie, le dirigeant américain a assisté dimanche à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. Les représentants des deux pays voisins se sont rencontrés en Malaisie.
26.10.2025, 08:07
Cambodia&#039;s Prime Minister Hun Manet, left, watches Thailand&#039;s Prime Minister Anutin Charnvirakul and U.S. President Donald Trump shake hands on the sidelines of the 47th Association of South ...
Cette avancée s'inscrit dans le cadre d'un sommet régional en Malaisie.Keystone

Les premiers ministres cambodgien Hun Manet et thaïlandais Anutin Charnvirakul ont signé un accord à Kuala Lumpur. Le président américain a également apposé son paraphe.

Ce dernier est en visite d'une journée dans la capitale malaisienne à l'occasion d'un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il se rendra ensuite au Japon et en Corée du Sud.

Le Cambodge et la Thaïlande se sont affrontés à leur frontière durant cinq jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et leur aviation. Ils ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 300 000 civils.

Le différend, ancien, porte sur le tracé de certaines parties de leur frontière.

Les deux pays d'Asie du Sud-Est avaient conclu un accord de cessez-le-feu fin juillet, à la suite notamment d'une intervention de Donald Trump.

Si l'actualité américaine vous intéresse 👇🏻

Il fait «régner la peur» chez les riches new-yorkais

Avant d'arriver en Malaisie, celui-ci avait salué un «Grand Accord de Paix» qu'il affirme avoir «fièrement négocié» entre les deux pays.

Néanmoins, la Malaisie, qui assure la présidence tournante de l'Asean et a joué un rôle important dans les négociations, présente le texte comme un cessez-le-feu – et non comme un accord de paix.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan a indiqué samedi que le nouvel accord portait sur la mise en place d'observateurs régionaux dans les zones frontalières disputées. Il a ajouté:

«Nous voulons qu'il n'y ait plus de violations du cessez-le-feu. Les deux pays doivent retirer leurs armes lourdes des zones concernées, et, dans un second temps, s'efforcer de déminer le long de leur frontière»

Des dizaines de Cambodgiens vivent toujours dans des camps de fortune après avoir été expulsés de villages frontaliers que la Thaïlande considère comme faisant partie de son territoire.

La Thaïlande et le Cambodge veulent «mettre fin à l'effusion de sang»

De son côté, la Thaïlande s'était dite prête à négocier avec le Cambodge, à condition qu'il retire ses armes lourdes des zones frontalières, démine ces territoires, sévisse davantage contre les réseaux d'escroquerie en ligne et déplace ses ressortissants hors des zones frontalières revendiquées par les autorités thaïlandaises. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
La bande-annonce de la 3e saison de «The Diplomat»
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Affaire Grégory: pourquoi la grand-tante est mise en examen
Plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, qui avait provoqué une forte émotion en France, sa grand-tante est de nouveau entendue par la justice vendredi, soupçonnée d'être l'une des personnes qui a menacé la famille des années durant, une accusation «lunaire», selon sa défense.
Soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille du petit Grégory, tué à l'âge de 4 ans il y a 41 ans, sa grand-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen mais laissée libre, vendredi à Dijon, ont annoncé ses avocats.
L’article