Le Cambodge et la Thaïlande s'accordent en présence de Trump

En tournée en Asie, le dirigeant américain a assisté dimanche à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. Les représentants des deux pays voisins se sont rencontrés en Malaisie.

Cette avancée s'inscrit dans le cadre d'un sommet régional en Malaisie. Keystone

Les premiers ministres cambodgien Hun Manet et thaïlandais Anutin Charnvirakul ont signé un accord à Kuala Lumpur. Le président américain a également apposé son paraphe.

Ce dernier est en visite d'une journée dans la capitale malaisienne à l'occasion d'un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il se rendra ensuite au Japon et en Corée du Sud.

Le Cambodge et la Thaïlande se sont affrontés à leur frontière durant cinq jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et leur aviation. Ils ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 300 000 civils.

Le différend, ancien, porte sur le tracé de certaines parties de leur frontière.

Les deux pays d'Asie du Sud-Est avaient conclu un accord de cessez-le-feu fin juillet, à la suite notamment d'une intervention de Donald Trump.

Avant d'arriver en Malaisie, celui-ci avait salué un «Grand Accord de Paix» qu'il affirme avoir «fièrement négocié» entre les deux pays.

Néanmoins, la Malaisie, qui assure la présidence tournante de l'Asean et a joué un rôle important dans les négociations, présente le texte comme un cessez-le-feu – et non comme un accord de paix.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan a indiqué samedi que le nouvel accord portait sur la mise en place d'observateurs régionaux dans les zones frontalières disputées. Il a ajouté:

«Nous voulons qu'il n'y ait plus de violations du cessez-le-feu. Les deux pays doivent retirer leurs armes lourdes des zones concernées, et, dans un second temps, s'efforcer de déminer le long de leur frontière»

Des dizaines de Cambodgiens vivent toujours dans des camps de fortune après avoir été expulsés de villages frontaliers que la Thaïlande considère comme faisant partie de son territoire.

De son côté, la Thaïlande s'était dite prête à négocier avec le Cambodge, à condition qu'il retire ses armes lourdes des zones frontalières, démine ces territoires, sévisse davantage contre les réseaux d'escroquerie en ligne et déplace ses ressortissants hors des zones frontalières revendiquées par les autorités thaïlandaises. (ats/afp)