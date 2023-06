Le Britannique Hamish Harding et le Français Paul-Henri Nargeolet, alias «Monsieur Titanic», font partie des cinq disparus pendant leur exploration de l'épave du Titanic. montage: watson

Ce milliardaire rêvait de voir le Titanic et ça pourrait lui coûter la vie

L'identité des cinq passagers à bord du Titan, sous-marin toujours porté disparu dans les profondeurs de l'Atlantique, vient d'être confirmée. Parmi eux: Hamish Harding, un aventurier et milliardaire britannique en mal de records et de sensations fortes, et le Français Paul-Henri Nargeolet, alias «Monsieur Titanic»

Il se réjouissait tant, Hamish Harding, de cette nouvelle aventure. Il faut dire que le Britannique de 58 ans a tout essayé. De la conquête des profondeurs à celle du Grand Nord, en passant par celle de l'espace.

C'est donc tout excité que le richissime aventurier s'est lancé, ce week-end, à l'assaut d'une nouvelle prouesse: s'enfoncer plus de 4000 mètres sous les mers, pour apercevoir l'épave du RMS Titanic de ses propres yeux, lors de «la première et seule mission habitée vers le Titanic en 2023» - selon ses propres affirmations.

«Son enthousiasme pour cette expédition était palpable. Je sais qu'il avait hâte de mener des recherches sur le site» Richard Garriott de Cayeux, collègue et président de The Explorers Club, dans un communiqué.

C'est peu dire que Hamish Harding a le goût du risque. Le Britannique, que les médias qualifient de «milliardaire» (à l'exception du magazine Forbes, qui, lui, précise ne pas retrouver le Britannique dans sa liste) a les moyens de financer son besoin de sensations fortes.

Pilote, aventurier et fondateur d'une société d'aviation spécialisée dans hélicoptères et les jets privés, expatrié depuis des années à Dubaï, le quinquagénaire a passé ces dernières années à aligner les records aux titres à rallonge. Au moins quatre figurent dans le Guinness Book, parmi lesquels le «tour du monde le plus rapide en avion» et le «temps le plus long passé dans la partie la plus profonde de l'océan, en une seule plongée».

Harding a raflé son dernier record en 2021, en effectuant une plongée de 12 heures dans la partie la plus profonde connue du fond marin. image: instagram

Non-content de ce titre, il s'est envolé dans l'espace l'année suivante, à bord de Blue Origin, cinquième vol spatial habité sous la houlette du milliardaire Jeff Bezos. Une expérience à 1 million de dollars qui semble l'avoir convaincu: il se dit prêt à dépenser cette somme pour payer le voyage à un «Flat-Earther». Vous savez, les défenseurs de la théorie selon laquelle la Terre est plate. Pourquoi?

«Parce que c'est assez convaincant, là-haut. Vous pouvez voir que la Terre est ronde. Regarder par la fenêtre a été la meilleure partie de cette mission» Hamish Harding, au National Review, en 2022.

Dimanche matin, le «spécialiste de mission» partageait encore avec ses abonnés sur Facebook et Instagram, les dernières nouvelles de son périple, amorcé deux jours plus tôt depuis Terre-Neuve, au Canada.

Dimanche, vers 4 heures du matin, heure locale, une «fenêtre météo» est ouverte. Les cinq passagers de cette odyssée sous-marine sont prêts pour le plongeon. image: instagram

Organisé par la société Ocean Gate Expeditions, qui se targue de conduire les explorateurs fortunés dans les profondeurs abyssales de l'Atlantique, le voyage n'est pas destiné au touriste moyen. «Ce n'est pas un ménage à la Disney», affirme un ancien passager dans un clip promotionnel. «Il y a beaucoup de risques réels impliqués, et il y a beaucoup de défis.» Bref, pas de promenade de santé. Une véritable mission.

Chaque année, cinq «spécialistes de mission» sont ainsi recrutés pour mener «une étude scientifique et technologique de l'épave». Critères de la sélection? Avoir au moins 18 ans, «être à l'aise dans des environnements dynamiques où les plans et les horaires peuvent changer», avoir de la force, de l'équilibre, une mobilité et une flexibilité de base, notamment «être capable de grimper sur un escabeau de six pieds». Et, évidemment, 250 000 dollars en poche, le prix d'une expédition.

Parmi les précédents «spécialistes de mission» choisis pour faire le voyage, l'an dernier? Un acteur, un chef, un banquier et un vidéaste.

Qui accompagnait Hamish Harding?

Pour cette odyssée sous-marine, quatre autres passagers tenaient compagnie au riche aventurier, dont l'identité a été la première confirmée lundi soir. Parmi eux, le plongeur français Paul-Henri Nargeolet, alias «Monsieur Titanic», 35 plongées submersibles au compteur - dont la toute première expédition de récupération du Titanic, en 1987. Il est l'un des plus fins connaisseurs de l'épave du monde.

Originaire de Chamonix, en France, ce plongeur expérimenté est aussi directeur du programme de recherche sous-marine sur le RMS Titanic.

Les trois autres passagers seraient le fondateur de la société OceanGate en personne, Stockton Rush, ainsi qu'un entrepreneur pakistanais du nom de Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils, Suleman, 19 ans.

Selon le Daily Mail, la famille Dawood est parmi les plus riches du Pakistan. Elle entretient des liens étroits avec le Royaume-Uni, où Shahzada vit dans un manoir du Surrey avec son épouse Christina, coach de vie, et leurs deux enfants. Il est vice-président d'Engro Corporation, qui produit des engrais, de la nourriture et de l'énergie.

L'épouse de Shahzada Dawood, Christine, a confirmé la disparition de son mari et de son fils à bord du Titan. image: facebook

45 minutes après le début de leur mission, le sous-marin a perdu contact dimanche, alors que le navire se trouvait juste au-dessus de l'épave du Titanic, à 4000 mètres sous la surface. Le Titan et ses passagers sont toujours portés disparus. Il ne reste qu'environ 50 heures aux secours, avant que l'oxygène de leur cabine ne s'épuise.