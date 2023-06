Les riches passagers du Titan ont risqué leur vie pour... ça

Les passagers du sous-marin disparu, le Titan, ont déboursé 250 000 dollars et mis leur vie en péril pour apercevoir de leurs propres yeux la coque du célèbre paquebot. Mais au fait, que reste-t-il exactement du RMS Titanic? Voici quelques images des restes de la célèbre épave, avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Ne nous remerciez pas, c'est gratuit.

Plus de «International»

L'histoire du Titanic, on ne vous la raconte plus, vous la connaissez par coeur: le voyage inaugural, l'iceberg, le naufrage, la disparition tragique de 1517 passagers dans les eaux glacées de l'Atlantique nord. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il reste de l'épave du paquebot le plus célèbres de tous les temps, 121 ans après.

L'épave est restée tranquillement à sa place, à 3821 mètres de profondeur, pendant plus de 70 ans. Jusqu'à ce que la marine américaine vienne la troubler dans son sommeil, en 1985, au cours d'une mission qui, fun fact, n'avait strictement rien à voir avec le paquebot. Depuis lors, des dizaines de submersibles ont visité les restes pour immortaliser cette immense carcasse d'acier.

250 000 dollars et sa vie pour voir l'illustre navire par soi-même, en vaut-il la peine? A vous de juger. image: getty

Disparition imminente

A noter que, en plus de ne pas être insubmersible, le Titanic n'est pas immortel. Selon les scientifiques, le bateau pourrait bien avoir disparu purement et simplement de la surface de l'océan d'ici 2030. La faute à des bactéries gourmandes qui rongent le métal, aux courants marins et, enfin, à la corrosion de ce milieu extrêmement salé.

«Oui, comme toutes choses, le Titanic finira par disparaître complètement. Il faudra beaucoup de temps, mais la décomposition de l'épave est prévisible et constitue un processus naturel» Patrick Lahey, président et co- fondateur de Triton Submarines, à Business Insider.

Le temps presse donc pour les chercheurs et les passionnés. Le célèbre océanographe Paul-Henri Nargeolet, actuellement coincé à l'intérieur du sous-marin Titan, avait prévu le Belfast Telegraph, en 2018: «Nous devons récupérer des artefacts, même des morceaux du navire, et les préserver pour la prochaine génération. Si nous ne le faisons pas, tout sera perdu.»

En 2019, une nouvelle expédition sous-marine a mis en évidence l'état de décomposition avancé du paquebot. Si certaines parties de l'épave se trouvaient encore dans un état relativement bon, d'autres pièces du navire sont d'ores et déjà perdues. C'est le cas du quartier des officiers, à tribord, dont la baignoire du capitaine était célèbre auprès des connaisseurs de l'épave.

La baignoire du capitaine (photographiée ici lors d'une expédition en 1996) a maintenant disparu. getty

Malheureusement, la dégradation va continuer à progresser.

Ces stalactites de rouille, appelées «rusticles», sont constituées de millions de bactéries. Elles sont si fragiles qu'elles peuvent s'effondrer en un nuage de poussière, si elles sont dérangées. ATLANTIC PRODUCTIONS

Les rusticles, qui peuvent atteindre deux mètres de long, sont bel et bien «vivantes» dans les abîmes. atlantic productions

Selon les experts, elles peuvent causer jusqu'à 100kg de détérioration du fer par jour. atlantic productions

Voilà ce que les disparus du sous-marin le Titanic pouvaient espérer voir, s'ils avaient mené à bien leur expédition dans les profondeurs. Quant à savoir si ces images valent vraiment les 250 000 dollars du billet - et, accessoirement, la mort - on vous laisse en juger.

En bonus: une immersion d'1h38 dans l'épave Cette exploration remonte à 2010. Vidéo: YouTube/The Telegraph

Pas plus tard qu'en 2022, une petite armée de submersibles télécommandés ont été envoyés pour arpenter l'épave, en long, en large et en travers. Leur but? Obtenir le tout premier scan numérique grandeur nature et en 3D de l'épave, qui nous permet aujourd'hui de l'imaginer dans son intégralité. Il ne restera bientôt guère plus que cela, pour nous figurer la grandeur de l'illustre RMS Titanic.