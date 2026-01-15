Les autorités ont demandé à la population d'éviter le secteur. Keystone

Une «énorme explosion» et un incendie aux Pays-Bas font des blessés

Une «énorme explosion» a retenti jeudi dans le centre d'Utrecht (centre-ouest des Pays-Bas), déclenchant un important incendie et faisant plusieurs blessés, ont indiqué les autorités.

Il y a eu une «énorme explosion», a déclaré un porte-parole des pompiers, cité par l'agence de presse locale ANP.

«Après l'explosion, plusieurs bâtiments se sont effondrés. Quatre personnes ont été blessées et transportées aux urgences du centre hospitalier universitaire d'Utrecht pour y être soignées», a indiqué le service local des secours dans un communiqué.



Des images télévisées montraient une colonne de fumée s'élevant au-dessus du centre historique et des décombres jonchant les rues. Les causes de l'explosion et l'éventualité d'autres victimes restent inconnues.



Les autorités ont demandé à la population d'éviter le secteur, tandis que les secours se rendaient sur place.

«Il est également possible que des personnes soient encore ensevelies sous les décombres», a déclaré la maire d'Utrecht, Sharon Dijksma, à la chaîne de télévision publique NOS.

Selon Margot Schroevers, une passante citée par NOS, «le sol tremblait».

«J'ai tout de suite compris que c'était grave»

L'hôpital d'Utrecht a mis en place un centre de traumatologie d'urgence. La Croix-Rouge a exhorté les volontaires à s'y rendre au plus vite. (sda/ats/afp)