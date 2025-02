Le bureau d'investigation des gardes-côtes américains ont publié l'audio de ce qui serait les ultimes instants du submersible The Titan, qui a implosé en juin 2023. image: imago

Les derniers instants du submersible Titan capturés dans un audio dramatique

Les garde-côtes américains ont publié un nouvel enregistrement audio de ce qui semble être les derniers instants du Titan, le célèbre submersible de la compagnie OceanGate qui a implosé à des milliers de mètres de fond dans l'Atlantique.

Plus de «International»

Selon le comité d'enquête maritime, l'audio a été capturé par un enregistreur acoustique de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), situé à environ 900 miles (1400 kilomètres) du site d'implosion du submersible, le 18 juin 2023.

L'enregistrement a été fourni au MBI par la NOAA, qui a approuvé son utilisation dans le cadre de l'enquête et sa diffusion publique. uscg

L'appareil a enregistré ce que les garde-côtes soupçonnent être la «signature acoustique» du navire – une combinaison d'émissions sonores en provenance du navire et de l'implosion qui a suivi. Dans l'enregistrement, on distingue un silence avant une forte et soudaine détonation.

Enquête toujours en cours

Vous n'avez sans doute pas oublié la traque effrénée jours qui avait fasciné le monde, en juin 2023, pour retrouver le petit submersible d'exploration de la société OceanGate et ses cinq passagers. Après cinq jours de recherches frénétiques, il s'était avéré que l'appareil avait implosé lors de la descente dans l'Atlantique, dans sa tentative de rejoindre l'épave Titanic. Le décès des occupants avait été confirmé dans la foulée de cette découverte.

Plusieurs audiences ont été menées en septembre 2024 dans le cadre de l'enquête de la Garde côtière sur l'implosion tragique, au cours de laquelle plusieurs témoins, experts et anciens employés d'OceanGate ont témoigné. Il est prévu que la Garde côtière soumette son rapport final sur l'implosion et sur ce qui s'est passé dans le futur.(mbr)