Pandémies: prolongation des négociations et adoption d'un nouveau critère

Sur l'accord, les 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont ouvert la porte à une session spéciale en cas d'arrangement avant un an. Le groupe africain souhaitait une prorogation jusqu'à fin décembre. Les Occidentaux, notamment la Suisse, qui étaient favorables à davantage de marge de manoeuvre, ont eu gain de cause.

Les membres de l'OMS prolongent d'un an les négociations sur un accord pandémique et approuvent des amendements au RSI, incluant une «urgence pandémique».

Pourquoi cet avion risque d'avoir «un très grand impact» en Ukraine

La Suède livre deux avions militaires à l'Ukraine pour l'aider à lutter contre l'agresseur russe. Les Saab 340 AEW&C embarquent un radar très efficace.

La Suède a annoncé une aide supplémentaire à l'Ukraine, et notamment deux avions très particuliers qui devraient être livrés prochainement. En effet, les deux Saab 340-AEW&C (acronyme de Airborne Early Warning and Control, en français: «détection et contrôle précoces des attaques aériennes») sont dotés d'un équipement spécial qui peut donner un avantage décisif dans la défense antiaérienne et antimissile.