Armes biologiques en Ukraine: l'ONU refuse d'enquêter pour la Russie

L'ambassade de la Russie auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia, a promis de revenir à la charge à Genève, fin novembre. Image: sda

Les Etats-Unis et l'Ukraine avaient déjà rejeté catégoriquement la semaine dernière les accusations de la Russie, les Américains les qualifiant de «pure invention».

Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté mercredi une résolution rédigée par la Russie réclamant une enquête sur ses accusations concernant l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine.

Moscou avait officiellement demandé la semaine dernière une enquête de l'ONU. La résolution, qu'elle a soumise au vote mercredi, a recueilli deux voix en faveur (Russie et Chine), trois voix contre (France, Etats-Unis et Royaume-Uni) et les 10 membres non permanents du conseil se sont tous abstenus.

Le texte prévoyait la «mise en place d'une commission composée de tous les membres du Conseil de sécurité pour enquêter sur les accusations contre les Etats-Unis et l'Ukraine» concernant leurs obligations au regard de la convention qui interdit le développement, la production et l'utilisation des armes biologiques.

«Désinformation»

L'ambassadeur russe adjoint Dmitry Polyanskiy a regretté le résultat du vote, dénonçant l'attitude des pays occidentaux qui «ont fait la preuve que les règles ne s'appliquent pas à eux»:

«C'est une mentalité coloniale habituelle. Nous y sommes habitués. Nous n'en sommes même pas surpris»

La Russie reviendra sur cette question lors de la conférence de revue de la convention sur l'interdiction des armes biologiques, du 28 novembre au 16 décembre à Genève.

«Les Etats-Unis ont voté contre cette résolution, parce qu'elle est basée sur la désinformation, la malhonnêteté, la mauvaise foi et un total manque de respect pour le Conseil de sécurité. Cette résolution est un jalon de la duperie et des mensonges de la Russie et personne ne s'y laisse prendre, à part la Chine.» Réponse de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield

Le haut représentant adjoint de l'ONU chargé des questions de désarmement, Adedeji Ebo, avait indiqué que l'ONU n'était «pas au courant» d'un programme d'armes biologiques en Ukraine et n'avait pas de mandat ni de «capacités techniques» pour enquêter. (ats/jch)