Guerre en Ukraine: Trump a une stratégie pour contraindre Poutine à négocier.

Trump a également exhorté les pays européens à prendre une plus grande part du soutien à l’Ukraine. L’ Otan a déclaré vendredi à CBS News qu’elle travaillait «d’urgence» à la livraison à l’Ukraine de munitions et de systèmes de défense aérienne fabriqués aux Etats-Unis. L’alliance a cependant refusé d’indiquer si une nouvelle procédure avait été mise en place à cette fin.

«Si l’Ukraine obtient ces armes, notamment celles à longue portée, comme les missiles Tomahawk, elle pourra infliger de sérieux dégâts à l’industrie de défense russe et entraver son effort de guerre.»

En plus des sanctions, Trump dispose d’autres moyens pour contraindre Poutine à négocier. C'est surtout la livraison d’armes offensives qui serait très bien accueillie en Ukraine . «Je pense que c’est tout à fait réaliste», a déclaré Kramer:

Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump au début d'un sommet, le 16 juillet 2018 à Helsinki, en Finlande.

«Je pense que ce projet sera aussi soutenu à la Chambre des représentants, où presque tous les démocrates et la majorité des républicains voteront pour, surtout si le président Trump et le président de la Chambre Mike Johnson s’y déclarent favorables.»

Néanmoins, 84 sénateurs sur 100 soutiennent actuellement ce projet. Et aujourd’hui, il existe peu de sujets qui suscitent une telle unanimité chez les parlementaires américains. Kramer donne son pronostic:

«On peut s’attendre à ce qu’une version édulcorée de ce projet soit adoptée, accordant par exemple au président le droit de l’appliquer de manière sélective. L’introduction de droits de douane massifs sur les importations chinoises pourrait avoir des conséquences négatives pour les Etats-Unis. Il est clair que la Chine et l’Inde sont les véritables cibles des sanctions, car ce sont les principaux acheteurs des ressources énergétiques russes, dont l’exportation permet au Kremlin de financer la guerre en Ukraine.»

David Kramer, ancien secrétaire d’Etat américain et directeur de l’Institut George W. Bush, doute que les Etats-Unis imposent effectivement des droits de douane de 500% sur les produits indiens ou chinois. Il a par ailleurs déclaré dans une interview au média indépendant russe Radio Svoboda:

«Il permettra au président d’imposer des sanctions à l’Inde, à la Chine et à d’autres pays pour qu’ils arrêtent de financer la machine de guerre de Poutine et soient ainsi contraints à négocier»

«Si vous achetez des biens à la Russie et que vous n’aidez pas l’Ukraine, alors il y aura des droits de douane de 500% sur vos produits livrés aux Etats-Unis. L’ Inde et la Chine achètent 70% du pétrole de Poutine, maintenant ainsi sa machine de guerre en état de marche. Mon projet est soutenu par 84 sénateurs.»

La Chine et l'Inde, cibles des sanctions

«En d’autres termes: je déciderai moi-même si je veux l’appliquer ou non. Eux (réd: les sénateurs) adopteront une loi de sanctions très sévère, mais le président décidera lui-même s'il veut l’appliquer», a insisté Trump.

«C’est une loi que le Sénat adoptera, et elle donne au président, de manière très respectueuse, le droit de faire tout ce qu’il juge nécessaire.»

Alors que la direction russe espère que les récentes déclarations de Trump ne soient qu'une envolée lyrique de plus, Trump a lui-même laissé entendre quelles mesures il envisage: il a fait référence à un projet de loi prévoyant de nouvelles sanctions, actuellement en préparation.

«Nous devons aussi comprendre que Trump n’est pas le tsar américain, et que la révolution trumpienne, dont on parlait au début de l’année, semble avoir été remplacée par un rapprochement de Trump avec l’establishment américain.»

Au Kremlin, on a réagi de manière très détendue à la prise de parole annoncée. On attend la déclaration elle-même pour comprendre ce que le président Trump a l'intention de dire. Les grands discours sont la marque de fabrique de Trump, commente le politologue fidèle au Kremlin Dmitri Trenin dans le journal russe Kommersant.

«Je crois qu’il me le dirait s’il ne la voulait pas. Je lui fais confiance sur ce point»

Des mots surprenants, alors que Trump avait flatté Poutine pendant des années et avait été enclin à croire le chef du Kremlin. «Je crois qu’il veut la paix», avait-il encore déclaré en février au sujet de Poutine, avant d'ajouter:

C'est du moins ce que le président américain avait déclaré jeudi dernier, lors d’une interview avec la chaîne américaine NBC, sans donner plus de détails.

