Poutine a-t-il une chance face à l'Otan? Tout ce qu'il faut savoir

Poutine menace ouvertement l'Otan d'utiliser des armes nucléaires si elle s'immisce en Ukraine. La Russie a-t-elle vraiment une chance face à la plus puissante alliance de défense du monde? Les principales questions et réponses.

Il n'y a pas si longtemps, l'Otan était considérée comme une relique du passé, un vestige de la Guerre froide. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe n'a jamais été aussi dépendante de l'alliance de défense occidentale qu'aujourd'hui.

La Suède et la Finlande, deux pays européens qui étaient restés indépendants pendant des décennies, ont désormais rejoint l'Alliance.

Qu'apportent la Finlande et la Suède à l'Otan?

La Finlande dispose de forces terrestres particulièrement puissantes et, avec plus de 800 pièces d'artillerie, probablement les plus puissantes d'Europe, ainsi que de plus de 200 chars de combat Leopard 2. La Suède dispose d'une marine moderne: les «corvettes furtives» de la classe Visby. Leur utilité? Elles peuvent servir à la chasse aux sous-marins ainsi qu'à la reconnaissance. Les sous-marins suédois de la classe Gotland, développés en interne, sont adaptés aux conditions de la mer Baltique. Le service militaire est obligatoire dans les deux pays. La Finlande dispose d'un réservoir particulièrement important d'environ 900 000 réservistes.

Pourquoi l'Otan a-t-elle été créée?

L'Alliance de défense occidentale a été créée en 1949, quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour servir de rempart contre l'expansion soviétique. Son but était de repousser ensemble une attaque soviétique contre l'Occident. De son côté, l'Union soviétique a répondu en 1955 par la création du Pacte de Varsovie, l'alliance militaire soviétique impliquant ses pays satellites.

Combien de pays font partie de l'Otan et qui peut y adhérer?

De dix Etats d'Europe occidentale à l'origine, plus le Canada et les Etats-Unis, l'Otan passe à 32 Etats membres avec la Suède et la Finlande. A l'exception des pays neutres que sont l'Irlande, l'Autriche, Malte et Chypre, divisée en deux, tous les Etats de l'UE font partie de l'Otan. Pour la Suisse, l'adhésion n'a jamais été une option sérieuse jusqu'à présent.

Selon l'article 10 du traité de l'Otan, l'Alliance est ouverte à «tout Etat européen». Cela exclut en fait l'adhésion de pays occidentaux non-européens comme l'Australie. L'Ukraine s'est vue offrir la perspective d'adhérer à l'Otan. Elle n'a toutefois pas encore reçu d'invitation.

Le président américain Bill Clinton (à droite) avec le président russe Boris Eltsine lors du sommet d'approbation de l'Acte fondateur OTAN-Russie le 27 mai 1997 à Paris.

D'ailleurs, après la fin de la guerre froide, on a cherché des moyens d'intégrer la Russie dans l'Otan. En 1997, on s'est mis d'accord sur l'Acte fondateur Otan-Russie, une sorte de traité de paix.

Qui finance l'Otan?

L'Otan dispose d'un budget d'environ 3,3 milliards d'euros (2023), qui lui permet de financer l'infrastructure civile avec le siège de l'Otan à Bruxelles et les différents commandements militaires ainsi que les opérations communautaires. Les membres paient au prorata de leur performance économique.

Le financement proprement dit de l'Otan se fait par le biais des budgets nationaux de défense. La règle est la suivante: chacun doit investir au moins 2% de sa performance économique. Comme cela n'a pas été le cas pour les Européens pendant des années, une dispute a éclaté au sujet de ce taux. En 2023, les Etats-Unis représentaient environ 65% des dépenses de défense combinées de tous les pays de l'Otan.

Les Etats membres de l'Otan en Europe dépensent aujourd'hui plus que jamais pour leur défense. Image: otan

Que signifie le fameux article 5 du traité de l'Otan?

L'article 5 du traité de l'Otan est la pièce maîtresse de l'alliance et décrit le devoir d'assistance:

«Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre elles toutes»

Le moment exact où le seuil d'une attaque est franchi n'a pas été clairement défini. Il en va de même pour l'assistance: un pays peut venir en aide à un allié avec des armes, mais ce n'est pas une obligation. Contrairement à l'opinion largement répandue, l'article 5 n'a donc rien d'automatique et ne met pas l'alliance en état de guerre. L'article 5 doit être invoqué et ce n'est qu'ensuite que la décision est prise. C'est pourquoi l'engagement public en faveur du devoir d'assistance, que refuse l'ancien président américain Donald Trump, est si décisif: si des doutes sur la cohésion apparaissent, l'alliance n'a plus aucune valeur.

Combien de fois l'Otan a-t-elle participé à la guerre?

Le cas d'alliance n'a été invoqué qu'une seule fois au cours des 75 ans d'histoire de l'Otan: par les Etats-Unis après l'attaque terroriste contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. La guerre qui s'en est suivie contre les talibans et Al-Qaida en Afghanistan n'était toutefois pas une guerre de l'Otan au sens strict, bien que de nombreux pays de l'alliance y aient participé. Seule l'opération de stabilisation ISAF de 2003 à 2014 s'est déroulée sous mandat de l'Otan.

Par ailleurs, elle est intervenue dans les guerres des Balkans des années 1990 en Serbie et en Bosnie-Herzégovine (sous mandat de l'ONU. En 2011, elle a imposé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye lors du soulèvement contre le dictateur Mohammed al-Kadhafi (également sous mandat de l'ONU).

Qui est à la tête de l'organisation?

Depuis la création de l'Otan, un Américain a toujours été le commandant en chef des forces armées de l'Otan en Europe. Actuellement, il s'agit du général américain quatre étoiles Christopher G. Cavoli. Son lieu de travail est le quartier général militaire de l'Otan à Mons, dans le sud de la Belgique. Les décisions concernant la guerre et la paix sont toutefois prises par le Conseil de l'Atlantique Nord, l'organe suprême de l'Otan composé des chefs d'État et de gouvernement. L'unanimité est de mise. Son secrétaire général est traditionnellement un Européen, actuellement le Norvégien Jens Stoltenberg.

Le commandant en chef de l'Otan en Europe Christopher G. Cavoli (uniforme léger, au milieu) avec le chef de l'armée Thomas Süssli (2e à partir de la droite) lors d'une visite aux troupes en Suisse (9 février 2023).

Qui a le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire pour l'Otan?

Parmi les pays membres, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis possèdent des armes nucléaires. Il ne s'agit toutefois pas de «bombes de l'Otan», elles restent en possession nationale. Seules les armes nucléaires américaines en Europe ont une dimension Otan dans le cadre de la «participation nucléaire». On peut également parler de parapluie nucléaire américain au-dessus de l'Europe.

L'emplacement des armes nucléaires américaines en Europe est tenu secret. On sait toutefois que des bombes nucléaires américaines seraient stockées en Belgique sur la base aérienne militaire de Kleine-Brogel, sur la base aérienne allemande de Büchel, aux Pays-Bas sur la base aérienne de Volkel, en Italie près d'Aviano et sur la base aérienne militaire de Ghedi Torre en Vénétie ainsi que sur la base américaine turque d'Incirlik. Celles-ci peuvent également être portées par des avions alliés, par exemple des Tornado allemands.

Combien de soldats sont-ils l'Otan?

En tant qu'organisation, l'Otan ne dispose que de peu de ressources militaires. Les fameux avions de reconnaissance AWACS avec leur radar Doppler caractéristique constituent une exception.

Système d'alerte précoce volant: l'avion de reconnaissance AWACS de l'Otan (Portugal, 18 juin 2004).

En cas de crise, l'Otan fait toutefois appel aux forces armées nationales, dont une partie est placée sous commandement de l'Otan. Environ 40 000 soldats sont en permanence en alerte à l'Otan, dont une force d'intervention rapide qui peut être déployée en 48 heures. Après l'attaque russe contre l'Ukraine, l'Otan a renforcé son flanc et déployé des bataillons multinationaux dans les pays de l'Est.

Lors du sommet de l'Otan 2022 à Madrid, un nouveau modèle a en outre été adopté, selon lequel jusqu'à 300 000 soldats doivent être maintenus en état d'alerte. Au total, les pays de l'Otan comptent environ 3,4 millions de soldats actifs, dont 1,3 million pour les Etats-Unis.

Qui est la plus puissante: la Russie ou l'Otan?

L'Otan est techniquement supérieure à la Russie dans tous les domaines. En ce qui concerne les chars et l'artillerie, la Russie dispose certes de beaucoup de matériel, mais en partie obsolète, issu des stocks soviétiques. Personne ne sait combien de ces matériels sont réellement utilisables. De plus, la Russie a déjà perdu beaucoup de matériel en Ukraine.

Il y a toutefois un domaine dans lequel la Russie est supérieure à l'Otan: celui des armes nucléaires. Mais là aussi, la situation est complexe: il y a des ogives actives, des ogives stockées et d'autres qui seraient en fait destinées à être éliminées. Une analyse de l'Institut international de recherche sur la paix (Sipri) à Stockholm part du principe que la relation est à l'avantage de l'Otan en ce qui concerne les armes nucléaires dites «déployées», c'est-à-dire celles qui sont prêtes à être utilisées sur les bases aériennes ou déjà montées sur des missiles. Néanmoins, le potentiel de destruction mutuelle existe.

L'Otan protège-t-elle aussi la Suisse?

L'obligation d'assistance de l'Otan ne s'applique qu'aux membres. La Suisse ne pourrait pas compter sur l'aide de l'Otan en cas d'attaque. Cette attaque devrait toutefois déjà se faire avec des missiles, car la Suisse, à l'exception de l'Autriche, est entourée d'une ceinture de l'Otan qu'un agresseur devrait d'abord traverser. On peut également supposer que les missiles russes seraient abattus longtemps avant leur arrivée sur la Suisse. Notre pays est donc de facto protégé par l'Otan. La situation est différente en cas de cyberattaque ou d'attaque terroriste de grande envergure.

La Suisse peut-elle collaborer plus étroitement avec l'Otan?

La Suisse collabore déjà avec l'Otan et reprend ses standards dans le sens de l'interopérabilité des systèmes d'armes et du commandement. L'objectif est la compatibilité avec l'Otan, de sorte qu'en cas de besoin, l'armée suisse puisse être intégrée à l'Otan en appuyant sur un bouton.

Dans le cadre du «Partenariat pour la paix» (PPP) lancé après la fin de la guerre froide, la Suisse participe également à des programmes et des exercices de l'Otan, par exemple au centre de cyberdéfense de Tallinn, en Estonie. Il existe toutefois une ligne rouge pour les exercices de l'article 5, c'est-à-dire pour la défense commune: la Suisse ne peut pas y participer au vu de sa neutralité.