Ces Polonais auraient attaqué des villages russes aux côtés de néonazis

Les citoyens d'un Etat de l'Otan combattent-ils sur le sol russe? C'est ce qu'affirme une unité de volontaires polonais. Son domaine d'expertise: «la reconnaissance et le sabotage».

Ce serait le premier cas de combattants occidentaux sur sol russe depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Des membres du Corps des volontaires polonais (PDK) ont apparemment participé aux attaques menées fin mai dans la région frontalière de Belgorod, dans l'ouest de la Russie. C'est ce que le groupe a confirmé dimanche sur sa page Telegram:

«Tout le monde nous demande si nous avons participé à l'opération sur le territoire de la région de Belgorod. La réponse est claire: bien sûr!»

Pour le prouver, le groupe a posté plusieurs photos et vidéos. Les images illustrent les combattants avec des visages floutés et des écussons du Corps des volontaires polonais dans un véhicule blindé; dans une autre vidéo, les combattants se tiennent à côté d'un char aux couleurs du drapeau ukrainien.

Il y a deux semaines, des milices russes avaient attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod et proclamé la «République populaire de Belgorod». L'action avait été revendiquée par la Légion pour la liberté de la Russie et le Corps des volontaires russes – une milice néonazie anti-Poutine – qui voulaient renverser le régime. L'armée russe a mis plus d'une journée à réagir et à repousser les combattants sur le territoire ukrainien.

En collaboration avec les opposants russes

Depuis, les attaques d'unités depuis le sol ukrainien se sont multipliées. Les assaillants profitent des postes-frontières russes mal gardés aux abords de Belgorod. Pour des raisons de sécurité, le Corps des volontaires polonais ne souhaite pas publier la nature exacte de l'opération à laquelle les Polonais ont participé.

La participation des Polonais à l'attaque a été étroitement coordonnée avec les combattants du Corps de volontaires russes. «Salutations à nos amis du Corps russe pour leur formidable préparation à l'opération», a déclaré le Corps polonais. Une vidéo montre les combattants avec ce qui semble être un véhicule blindé de combat d'infanterie russe BTR capturé, portant encore le symbole de guerre russe «Z», mais hissant le drapeau du Corps russe.

Cette image montre ce qui semble être l'attaque de Belgorod le 22 mai. Image: Polski Korpus Ochotniczy/Telegram

D'où viennent-ils?

Comme le rapporte le média polonais Onet, le PDK a été créé en février à Kiev avec l'aide de l'armée ukrainienne. L'unité ne devait pas être intégrée à la Légion internationale ukrainienne, dans laquelle les volontaires étrangers combattent habituellement. Au lieu de cela, le Corps polonais a été conçu comme une «unité spéciale», responsable de «la reconnaissance et du sabotage» et directement subordonnée au ministère ukrainien de la Défense.

Le Corps polonais s'inspirerait du Corps russe. Avec des règles strictes. Par exemple, l'abus d'alcool et de drogues est considéré comme une désertion. Selon Onet, l'unité serait gérée par un citoyen polonais.

Des membres de l'Otan?

Le fait que des citoyens d'un Etat membre de l'Otan combattent sur le territoire russe est un nouveau rebondissement dans la guerre en Ukraine. L'Occident a toujours souligné qu'il n'enverrait pas ses propres troupes en Ukraine. Mais il s'agit ici d'une organisation civile.

Néanmoins, le déploiement de volontaires polonais sur le sol russe est délicat. L'Otan veut à tout prix éviter une confrontation directe avec la Russie. L'Occident soutient l'Ukraine sans prendre part à la guerre. Des membres d'un pays de l'Otan opérant sur le sol russe pourraient toutefois brouiller cette ligne de démarcation.

Du matériel occidental a apparemment été utilisé pour les attaques sur Belgorod (lire ce sujet ☝️). Sur des vidéos, les Corps russe et polonais se montrent avec des véhicules blindés de type HMMWV. Les Etats-Unis ont livré à l'Ukraine des dizaines de systèmes d'armes de ce type. Pour la propagande russe, qui se croit déjà en guerre contre l'Occident, les volontaires polonais devraient en tout cas servir de preuve supplémentaire d'une participation directe de l'Otan au conflit.